Nadav Kander, “uma formidável força da fotografia”

A carreira do fotógrafo israelita Nadav Kander, distinguido pelos Sony Awards 2019 com o prémio Outstanding Contribution to Photography, começou há mais de 30 anos. A obra é marcada, segundo a organização do concurso internacional, por “uma assinatura que evoca sentimentos de quietude e desconforto”, o que valeu ao israelita o apelido de “formidável força da fotografia”, assim como uma exposição retrospectiva, entre os dias 18 de Abril e 6 de Maio, na Sommerset House, em Londres, cidade onde reside e trabalha actualmente. “Receber este prémio é um grande elogio porque sugere que o meu trabalho é uma inspiração; não creio haver elogio mais poderoso do que esse”, declarou à organização do concurso. “Sinto-me honrado por estar na companhia dos anteriores destinatários deste prémio”, Candida Höfer, Martin Parr, Elliott Erwitt, William Klein, Eve Arnold e Mary Ellen Mark. A exposição integra imagens de vários projectos desenvolvidos pelo israelita, nomeadamente das séries Yangtze – The Long River, vencedora do Prix Pictet, em 2009; Dust, que eplora os vestígios da Guerra Fria nas ruinas radioactivas das cidades junto à fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia; Bodies 6 Women, 1 Man; Obama's People, uma aclamada série fotográfica comissionada pela revista do jornal New York Times e Dark Line – The Tames Estuary, que consiste numa reflexão pessoal acerca da paisagem que rodeia o rio Tamisa no local do seu encontro com o mar.

A fotografia de Kander toca as áreas de retrato, paisagem e natureza morta e tem sido premiada, ao longo das últimas décadas, por vários concursos de renome internacional, tais como o World Press Photo, o International Photography Awards (IPA), pela Royal Photographic Society e Lucie Awards. O fotógrafo é autor de sete fotolivros e as sua obras foram parte de mais de 30 exposições internacionais; algumas das suas fotografias integram o espólio permanente do Museu Nacional de Retrato de Londres e do Museu de Fotografia Contemporânea de Chicago.