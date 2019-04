Jobs for the boys e Comissão da Transparência

Os piores inimigos da Democracia são, muitas vezes os seus agentes, ou seja, os políticos. Mas do que falamos? vamos à raiz das coisas para melhor nos entendermos: o que é a Democracia? A palavra tem a sua origem na Grécia clássica “Demokratia”, e é a contração de dois conceitos: “demos”, o povo e “kratos” o poder; o poder do povo! Sendo que o poder do povo é exercido pelo voto através do sufrágio universal, sendo os eleitos os seus representantes...

Os inimigos da Democracia querem, habitualmente, subtrair o poder ao povo utilizando-o em seu proveito! o que está a acontecer em Portugal com a actuação dos nossos políticos configura um ataque aos princípios democráticos. O escândalo do jobs for the family patrocinado pelo PS e, agora, a pouca vergonha das conclusões da Comissão da Transparência liderada por deputados do PSD com a abstenção do PS, configuram um desrespeito pelo povo e um ataque óbvio aos princípios básicos da Democracia!

São comportamentos como estes que alimentam o populismo, depois, não venham gritar aqui-del-rei porque o povo escolheu algum demagogo tipo Bolsonaro! Mais respeito pela sociedade civil caros políticos, pode parecer que está adormecida mas por vezes acorda como um vulcão!

Ezequiel Neves, Lisboa

​"Brexit"

Se os britânicos quiserem, enfim, ficar na União Europeia terão de pedir e terá de lhes ser concedido. Não serão mais convidados. Daqui para a frente a excepcionalidade britânica acabou. Agora terão de ser os ingleses a gostar mais de nós (os escoceses sempre se sentiram mais europeus). Trata-se duma mudança geracional e étnica, já que a ilha está com novos habitantes sem tantas minhocas na cabeça.

Maria Ribeiro, Lisboa

Brasil

Abraham Lincoln disse uma vez “Se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder”, ele nunca esteve tão certo, e olha que ele nunca veio ao Brasil. Em um rompante de sinceridade, às vezes me dá vergonha de ser brasileiro com tantas denuncias de corrupção em meu país, em todos os níveis do poder, e obviamente não podemos esquecer também dos órgãos públicos que seguem o exemplo dos poderes acima. Começando pelo poder executivo federal, por aqueles que ocuparam a presidência da república, continuando pelo poder legislativo federal, esses estão totalmente contaminados, sendo alguns corruptos ativos e outros corruptos passivos e ainda outros que nada fazem para mudar a situação e ainda atrapalham. E infelizmente agora descubro que o poder judiciário está indo pelo mesmo caminho, pois quando um juiz ou um desembargador federal vê uma irregularidade dentro de um processo e não faz nada, penso que há “terceiros interesses” fazendo que esses julgadores permaneçam calados, quando deveriam fazer o processo voltar à origem para ser melhor investigado. Felizmente não são todos os juízes que se submetem a essa política destruidora, assim espero.



Nivaldo de Amorim Assis, Maceió