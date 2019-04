Parlamento britânico aprova pedido de adiamento de prazo do “Brexit” por um voto

As horas de suspense e votações no Parlamento britânico de propostas sobre o “Brexit” têm resultado muitas vezes em rejeições, mas ontem, por um voto, houve uma proposta aprovada: um pedido de adiamento para aumentar o prazo de aplicação do artigo 50º do Tratado Europeu, adiando assim a saída do Reino Unido da União Europeia.

Com o dia 12 e Abril neste momento como data de saída em cima da mesa, esta proposta foi o modo dos deputados, que já tinham rejeitado uma saída sem acordo, encontrarem um meio de a concretizar, já que não basta rejeitarem a saída de acordo para a evitar: esta acontecerá automaticamente na próxima semana a não ser que haja uma alternativa aprovada.

A iniciativa foi liderada pela trabalhista Yvette Cooper e pelo conservador Oliver Letwin, e para ser lei tem ainda de ser aprovada na Câmara dos Lordes. Foi aprovada pela menor das maiorias: 313 votos a favor e 312 contra.

Segundo a proposta, caberia a Londres decidir o prazo do adiamento a pedir a Bruxelas - é prerrogativa da União Europeia aprovar ou não a extensão. A ideia seria que Theresa May propusesse então o prazo de adiamento novamente à Câmara dos Comuns.

Responsáveis europeus já têm dito e repetido que estão disponíveis para acordar a extensão, mas que só aprovarão uma extensão longa e não novamente uma curta como fizeram agora para dar oportunidade à primeira-ministra, Theresa May, para fazer aprovar o acordo de saída que negociou com Bruxelas. Este já foi três vezes a votos na Câmara dos Comuns, e foi três vezes chumbado.

A votação aconteceu também no mesmo dia em que May se reuniu com o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, para tentar chegar a um entendimento sobre como seguir, deixando furiosa a ala eurocéptica do seu partido.

Estes estavam também desagradados com a corrida de velocidade feita por esta lei na Câmara dos Comuns: conseguiu passar todos os procedimentos, que normalmente demoram meses, em apenas algumas horas, para chegar a votação.

O Governo tentou fazer aprovar limites à lei e neste processo sofreu o que a BBC classifica como a segunda maior derrota do Governo na época moderna: uma rejeição com 180 votos contra.

May e Corbyn continuam hoje as suas conversações. O objectivo da primeira-ministra é poder levar algo a votação a 10 de Abril - eventualmente de novo o seu acordo entre várias opções - para depois pedir de novo uma curta extensão apenas para a parte da legislação necessária para a saída.