Netanyahu agradece a Putin ajuda no retorno de corpo de militar desaparecido

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, esteve esta quinta-feira em Moscovo com o Presidente russo, Vladimir Putin, a quem agradeceu a ajuda num caso extraordinário: o regresso a Israel do corpo de um soldado morto numa batalha no Líbano há 37 anos.

O regresso do corpo de soldados mortos é um acontecimento de enorme importância num país em que o serviço militar é obrigatório para os judeus e os reservistas são chamados regularmente ao serviço.

Zachary Baumel, originário de Nova Iorque, tinha 21 anos quando foi dado como desaparecido em acção numa batalha a 11 de Junho de 1982 durante a invasão do Líbano. Os corpos de dois outros soldados, desaparecidos na mesma batalha, nunca foram recuperados.

Israel procurou durante décadas localizar e fazer regressar os corpos destes soldados. Sabia-se que o corpo de Baumel tinha sido deslocado para a Síria, e quando a Rússia se envolveu no conflito no país, apoiando o regime de Bashar al-Assad, Netanyahu pediu a Putin ajuda na recuperação do corpo.

E Putin cumpriu.

A que preço? Vários analistas israelitas sublinham a coincidência do timing de um acontecimento que provoca tanta comoção com as eleições, que decorrem na terça-feira e que Netanyahu espera vencer, mas enfrentando um desafio considerável da aliança liderada por um antigo chefe do Exército, Benny Gantz.

Mais, o modo como foi feito o anúncio - primeiro soube-se que o corpo estava em Israel, mas a censura militar não permitia nomear o “país terceiro” que tinha ajudado na busca, e a divulgação foi feita apenas no encontro entre Putin e Netanyahu em Moscovo -, provocou indignação de um dos jornalistas veteranos que segue questões de espionagem e serviços secretos, Yossi Melman, do Jerusalem Post.

Melman criticou no Twitter o modo como Netanyahu “desacreditou” os serviços secretos e o exército usando a lei da censura para obter um efeito mediático máximo.

Na véspera, Netanyahu tinha feito um discurso televisivo sobre o regresso do corpo do soldado, entretanto já identificado. A irmã do militar, Osnat Haberman, disse-lhe: “Há anos que disse à minha mãe que não bastava querer e procurar. Era preciso alguém com um trunfo”. Netanyahu teve o trunfo.

Mas “com Putin não há almoços grátis”, sublinhava Melman no Jerusalem Post. “Mais cedo ou mais tarde, irá cobrar o preço da recompensa.” Putin referiu ainda que o corpo foi recuperado por militares russos e sírios.

No Ha’aretz, Yossei Verter diz taxativamente que “não pode ser uma coincidência” que isto aconteça “a seis dias das eleições”.

Netanyahu esteve na semana passada em Washington, onde o Presidente Donald Trump reconheceu a soberania israelita sobre os Montes Golã. Agora está em Moscovo, depois de anunciar o regresso do corpo do soldado Baumel.

O peso de Netanyahu, primeiro-ministro há dez anos consecutivos, na arena internacional é incomparável, essa é a sua maior força, uma área onde os rivais não podem sequer aspirar a chegar perto e que não foi beliscada por nenhum escândalo. Os cartazes do Likud apresentam Netanyahu como sendo de “outro campeonato”.

“Tudo foi planeado ao pormenor” com o calendário eleitoral, diz Verter. “O mundo mobilizou-se para ajudar Netanyahu.”

Netanyahu regressa de Moscovo durante a tarde. Ao final do dia, está em Jerusalém para o funeral de Baumel.