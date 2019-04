O que pensa a Europa da privacidade online?

Na era da Internet, os dados pessoais são o motor de muitos negócios. De grandes empresas de Internet, até seguradoras e bancos, a análise de informação permite fazer publicidade direccionada, aperfeiçoar serviços, criar novos produtos e detectar necessidades do mercado. Inquéritos feitos na União Europeia mostram que uma maioria de cidadãos está preocupada com a privacidade e com a forma como os seus dados são usados. Mas a preocupação nem sempre se traduz em precaução