Portugal mais perto: RTP vai mostrar os “tesouros turísticos” do país em novo programa

O novo programa da RTP vai percorrer o país de Norte a Sul e as ilhas para mostrar “os tesouros turísticos que Portugal tem para oferecer”. Não tanto o país “que todos já conhecemos”, mas “as coisas que são menos óbvias”, avança Pedro Sousa, director de produção da Até ao fim do mundo, a produtora que assina a nova aposta do canal público.

“Mesmo em Lisboa, tentámos fazer coisas que, mesmo para os lisboetas, são fora do óbvio. Se calhar nunca se pensa em Cacilhas como um destino turístico. Mas, porque não pegar um cacilheiro num fim-de-semana, atravessar o rio e ir almoçar ao outro lado do Tejo?” Só não se esperem pastéis de nata, a Torre de Belém ou o Mosteiro dos Jerónimos.

Ao longo dos 16 episódios que compõem Portugal mais perto, apresentado à imprensa esta quarta-feira e com estreia marcada para 10 de Abril, Pedro Fernandes, Teresa Peres e Rita La Rochezoire vão percorrer o país e experimentar diferentes propostas turísticas em cada região. Desde fazer ski na Serra da Estrela ou andar a cavalo na praia até acompanhar um pastor de ovelhas pelas serras, seguir uma procissão de pescadores ou acabar por ajudar a caiar paredes na aldeia de Alte.

O programa une “histórias, tradições e imagens incríveis”, resumiu Teresa Peres durante a sessão de apresentação, esta quarta-feira. Mas também muitas actividades mais desportivas, como rafting, wakeboard, stand-up padel, canoagem e muita, muita caminhada.

“Tivemos de fazê-las na primeira pessoa para podermos contar melhor a história e mostrar a nossa experiência durante esses momentos”, comentava Pedro Fernandes. E é isso que os espectadores podem esperar ver, avança: “Uma pessoa que está, pela primeira vez, a experimentar coisas em Portugal – umas que desconhecia, outras que conhecia mas não tinha coragem de as fazer – e provar que elas existem e que qualquer pessoa, sem qualquer experiência, pode fazê-las”.

Os três apresentadores do programa: Teresa Peres DR Os três apresentadores do programa: Pedro Fernandes DR Os três apresentadores do programa: Rita La Rochezoire DR Fotogaleria DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Para além das pessoas ficarem a conhecer [os locais], tem um lado importante de seduzir os portugueses para viajar e ir ao encontro dessas propostas”, afirmava José Fragoso, director de programas da RTP. “Serve também para tomar nota e dizer: na próxima vez já sei o que vou fazer.”

Como percorrer a pé os Passadiços do Paiva, onde o apresentador e humorista Pedro Fernandes esteve pela primeira vez, e depois descer o rio em rafting. “É um sítio incrível. Está uma obra fabulosa e vai ficar ainda mais quando estiver construída a maior ponte pedonal do mundo. Tem tudo para ser um daqueles destinos turísticos de topo mundial e que vai dar muito que falar.”

O alinhamento dos episódios “ainda não está completamente fechado”, uma vez que ainda decorrem as gravações, mas o programa será transmitido todas as quartas-feiras, depois do Telejornal, a partir de 10 de Abril. Cada episódio, com uma duração de 25 minutos, vai visitar três locais diferentes do país.