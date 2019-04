Primeiro relatório exclui falha humana na queda do 737 Max na Etiópia

O primeiro relatório sobre a queda do Boeing 737 Max 8 da Ethiopian Airlines, que matou 157 pessoas em Março, diz que os pilotos actuaram de acordo com manual da Boeing, mas que isso não evitou a queda do avião.

O documento foi apresentado esta quinta-feira pela ministra dos Transportes etíope, Dagmawit Moges, que afirma que o sistema foi desligado, mas que o sistema MCAS continuou a empurrar o nariz do avião para baixo.

Este foi o segundo acidente a envolver este tipo de aeronave em menos de seis meses. As suspeitas sobre a fiabilidade do modelo 737 Max 8 levaram a que fosse interditado em todo o mundo.

Os dados conhecidos sobre o desastre de Março são semelhantes às informações reveladas num relatório sobre a queda de um Boeing 737 Max 8, da Lion Airlines, na Indonésia, em Outubro de 2018.