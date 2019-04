Wolverhampton anuncia contratação definitiva de Raul Jiménez

Raul Jiménez, jogador emprestado pelo Benfica aos ingleses do Wolverhampton, não regressará à Luz no final da temporada. O clube inglês anunciou, na manhã desta quinta-feira, que exercerá a opção de compra pelo avançado mexicano de 27 anos.

No total, Jiménez renderá 41 milhões aos cofres da Luz: 38 da opção de compra mais os três já desembolsados pelos britânicos pelo empréstimo. Nuno Espírito Santo, treinador dos “Wolves”, ficou impressionado pelo rendimento do mexicano, que conta com 15 golos em 37 partidas.

O avançado completou três épocas ao serviço dos encarnados, antes de atravessar o Atlântico. No Benfica, Raul Jiménez foi utilizado por 120 ocasiões, somando 31 golos de “águia ao peito”. Na selecção mexicana, o avançado soma 70 internacionalizações, tendo marcado 16 golos.