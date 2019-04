Guilherme Pina sagra-se tricampeão nacional nos 1500m livres

O nadador Guilherme Pina sagrou-se esta quinta-feira tricampeão nacional nos 1.500 metros livres, na segunda sessão da primeira jornada dos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos, que decorrem nas piscinas do Complexo Mário Mexia, em Coimbra. O atleta do Sporting fez o tempo de 15m22,04s, insuficiente para conseguir o apuramento para o Campeonato do Mundo 2019, que decorrerá entre 22 e 28 de Julho, na Coreia do Sul. “É uma marca importante na minha carreira, mas estou desapontado com o tempo, porque tinha como objectivo alcançar os mínimos para o Campeonato do Mundo”, disse Pina.

Na mesma prova, Diogo Cardoso, do Colégio Monte Maior, obteve mínimos para o Campeonato Europeu de juniores com 15m52,96s. Diana Durães (Benfica), nos 1.500 metros livres, e Ana Catarina Monteiro (Vilacondense), nos 200 metros mariposa, conseguiram os mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. As atletas, que farão a estreia em Jogos Olímpicos, nadaram em 16m31,16s e 2m08,40s, respectivamente, na segunda sessão da primeira jornada dos nacionais. Os tempos de prova valeram também o apuramento para o Campeonato do Mundo 2019.

“Não há palavras para descrever o que sinto pelos mínimos para os Jogos Olímpicos, mas quero dar um passo de cada vez e agora vou focar-me no Campeonato do Mundo, que era o meu objectivo da época”, disse Diana Durães, de 22 anos. Ana Catarina Monteiro não escondeu uma “enorme alegria” pelo apuramento. “Ter conseguido os mínimos nesta prova dá uma liberdade muito grande para focar-me a 100% no Campeonato do Mundo”, frisou a nadadora do Vilacondense.

Rafaela Azevedo e Ana Pinho Rodrigues alcançaram recordes absolutos nas provas de 50 metros costas (juniores) e 100 metros livres (seniores), respectivamente. Rafaela Gomes Azevedo, do Algés, registou 29,02 segundos, melhorando em 22 décimos de segundo o anterior recorde, que também já lhe pertencia. “Vinha com o objectivo de bater o recorde e consegui”, disse a nadadora, que vai tentar atingir os mínimos para os Campeonatos do Mundo.

Ana Pinho Rodrigues, da Sanjoanense/FEPSA, fez 56,39 segundos, tirando dois décimos ao recorde que pertencia a Ana Sofia Leite desde Abril de 2015. “No ano passado fiquei a um décimo do recorde nacional e agora bati essa marca”, frisou. Ana Pinho Rodrigues referiu que se sentiu muito bem nos treinos e que “tudo apontava para que batesse o recorde, desde que estivesse concentrada”.

Foram ainda quebrados os recordes nacionais de juniores nos 100 metros livres femininos, por Ana Reis Sousa (Algés), nos 100 metros livres femininos em juvenis B, por Carolina Fernandes (Galitos de Aveiro), e nos 50 metros costas em juniores, através de João Costa (Vitória de Guimarães).