Gabriel está lesionado e falha o resto da temporada do Benfica

O Benfica anunciou ao final da tarde desta quinta-feira que o médio brasileiro Gabriel Pires “sofreu uma entorse no joelho esquerdo, da qual resultou lesão do ligamento lateral interno”. Com isto, o jogador irá falhar o resto da temporada dos “encarnados”, uma vez que este tipo de lesão obriga a um período de recuperação de dois meses.

Gabriel foi substituído aos 14 minutos do jogo desta quarta-feira, em Alvalade, frente ao Sporting, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O centrocampista das “águias” deixou o estádio do Sporting de muletas.

Gedson Fernandes rendeu o brasileiro no meio-campo, mas os “leões” saíram vitoriosos, por 1-0. O golo de Bruno Fernandes igualou a eliminatória, mas outro golo do mesmo jogador na primeira mão, na Luz, em Fevereiro, qualificou a equipa de Marcel Keizer para a final com o FC Porto, a 25 de Maio.

O treinador do Benfica, Bruno Lage, continua a ter à disposição os médios: Fejsa, Samaris, Pizzi, Gedson Fernandes, Florentino Luís, Krovinovic e Taarabt. O próximo compromisso dos “encarnados” será para o campeonato, na casa do último classificado, Feirense, e depois recebe o Eintracht Frankfurt, para os quartos-de-final da Liga Europa. O Benfica lidera a I Liga, levando vantagem em confronto directo com o FC Porto, equipa que tem os mesmos 66 pontos.

Gabriel foi contratado pelo Benfica esta temporada aos espanhóis do Leganés. O médio de 25 anos chegou à Luz numa transferência a rondar os oito milhões de euros.