Festival CoolJazz terá dia extra com concerto solidário

O festival de música EDP CoolJazz, marcado para Julho em Cascais, terá um dia extra de concertos, como os The Black Mamba e Churky, e com as receitas a reverterem para a cooperativa CERCICA, foi esta quinta-feira comunicado.

Os concertos decorrerão a 27 de Julho no Hipódromo de Cascais com os portugueses The Black Mamba, antecedidos de Churky, nome artístico do músico Diogo Rodrigues. O bilhete para este dia custa cinco euros e a receita reverte para a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais (CERCICA).

O 16.º EDP CoolJazz conta este ano com oito noites de concertos espalhadas pelo mês de Julho, no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo de Cascais, com nomes como Tom Jones, Kraftwerk, Jessie J, The Roots, Diana Krall, Jamie Cullum e Jacob Collier.

Ainda no âmbito do festival, todos os domingos de Julho terão música ao final do dia, nas Cascais Lazy Sundays, de entrada gratuita nos jardins da Casa das Histórias da Paula Rego, em Cascais com Rui Miguel Abreu, Isilda Sanches, João Pedro Moreira e Natasha Cabral.