Com um trono de ferro na passadeira vermelha, a Guerra dos Tronos estreou uma última vez

Falta uma semana e meia para o início do fim. Por isso, as estrelas de Guerra dos Tronos juntaram-se, na quarta-feira, em Nova Iorque, para a estreia da oitava e última temporada da série, que chega à televisão a 14 de Abril nos Estados Unidos e a 15 a Portugal. A temporada termina em Maio, mas, soube-se na semana passada, está também previsto o lançamento de um documentário sobre a rodagem da mesma, A Guerra dos Tronos: A Última Patrulha.

Com uma grande réplica do trono de ferro como decoração, em frente ao Rockefeller Center​, a passadeira vermelha viu passar as grandes estrelas da série — como Emilia Clarke, Kit Harington e Sophie Turner —, bem como alguns dos muitos actores cujas personagens já foram mortas na narrativa, como Rose Leslie (que casou com Harington no ano passado) e Jason Momoa. O próprio George R. R. Martin, o autor dos livros As Crónicas de Gelo e Fogo, que deu origem à série televisiva, esteve presente.

“Isto é de loucos. Sinto-me fantástica, esquisita e estranha”, comentou Clarke, em relação ao final da série, citada pelo The Hollywood Reporter. “Normalmente sou bastante bom nestes eventos! Já fizemos tantos que nos habituámos à imprensa. Mas este? Este é outra coisa. Deve haver qualquer coisa no ar”, disse Isaac Hempstead Wright, o actor que interpreta Bran Stark.

Na fotogaleria, em cima, mostramos-lhe algumas das figuras que estiveram presentes no evento.