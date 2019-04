Emily tem uma missão: tornar as notícias mais felizes

Foi numa fase difícil da sua vida que a artista inglesa Emily Coxhead se apercebeu do efeito que as más notícias que lia nos jornais tinham no seu bem-estar. Em Dezembro de 2015 acabou por fundar o The Happy Newspapper – uma publicação trimestral onde só se noticiam assuntos positivos.

Convicta de que os acontecimentos felizes também devem ter reconhecimento, começou por fazer uma campanha no Kickstarter, uma plataforma de crowdfunding, para poder financiar a primeira edição do jornal. Para sua grande surpresa, angariou três vezes a meta de financiamento original (500 dólares, ou 444 euros) em apenas dois dias.

Nas trinta e duas páginas que compõem o jornal, as histórias estão organizadas cronologicamente e há ainda uma secção exclusiva aos “Heróis do dia-a-dia”. Emily, com a ajuda de uma pequena equipa, dirige o jornal a partir de um escritório numa vila do noroeste de Inglaterra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O sucesso foi tal que a artista foi desafiada pela editora Penguin Random House a escrever um livro interactivo chamado Make Someone Happy publicado em Fevereiro de 2018.

Portugal teve um projecto semelhante, o boasnoticias.pt, mas que acabou com uma má notícia, fechando portas há três meses por problemas financeiros.