Britney Spears internada em clínica psiquiátrica

A cantora Britney Spears, de 37 anos, foi internada numa clínica psiquiátrica, adianta o site TMZ. O internamento terá ocorrido de forma voluntária e está relacionado com a doença do pai.

Jamie Spears passou por duas cirurgias relacionadas com problemas no cólon, levando a artista a cancelar alguns concertos. Segundo o mesmo site, a estadia de Britney na clínica não deverá ultrapassar um mês.

Esta quarta-feira, no Instagram, a intérprete de Oops...I Did It Again e Toxic, partilhou uma imagem onde se lê: “Apaixone-se por tomar conta de si, do seu corpo, mente e espírito.” Na legenda, acrescenta: “Todos precisamos de um tempinho para nós.”