Termómetros vão descer 10 graus em todo o país

Se já começou as suas arrumações de Primavera, talvez queira voltar a tirar os casacos. A partir desta quarta-feira, o frio de Inverno está de regresso. Isto por causa de uma massa de ar frio, vinda do Norte da Europa, que irá descer os termómetros para temperaturas alguns graus abaixo das registadas durante os últimos dias. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir desta quarta-feira, as temperaturas máximas oscilarão entre os 10 e os 17 graus Celsius em praticamente todo o território.

A descida acentuada da temperatura irá sentir-se com mais intensidade em algumas regiões das terras altas do Norte e Centro, onde a temperatura poderá cair abaixo dos 10 graus Celsius.

Em algumas regiões, os termómetros vão mesmo aproximar-se do zero. É o caso da Guarda, que, esta quinta-feira, verá a temperatura mínima chegar aos negativos, com a previsão de -1º. Já a máxima não deverá ultrapassar os 11 graus.

Também em Bragança, Vila Real e Viseu, a temperatura mínima desce até ao 1º.

Nos restantes distritos, os termómetros irão oscilar entre os 3 e os 17º, apontam as previsões. Já na sexta-feira, os termómetros voltam a descer, arrastando as temperaturas máximas consigo. Na Guarda, a temperatura máxima não irá ultrapassar os 6º.

Além das baixas temperaturas, os próximos dias trazem também chuva e granizo para todo o território continental, com possibilidade de queda de neve e de alguma trovoada.

Já no arquipélago dos Açores, as previsões apontam para céu nublado com abertas e vento fraco, com ondas até os três metros. Para a Madeira, estão previstos “períodos de chuva passando a aguaceiros a partir da manhã, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira”. O vento será mais forte, com rajadas até 75 km/h nas terras altas.

O regresso da precipitação, que no início desta semana colocou oito distritos em aviso amarelo, traz algum alívio ao país. Este Inverno, o quarto mais seco dos últimos 18 anos, colocou Portugal em situação de seca meteorológica.