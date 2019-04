Dois psicólogos constituídos arguidos por maus-tratos a menores

Um casal de psicólogos terá sido constituído arguido no âmbito de um inquérito do Ministério Público sobre maus-tratos a jovens que se encontram institucionalizados num centro de acolhimento no Barreiro. Em resposta ao PÚBLICO, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a existência deste inquérito, adiantando que estão a ser investigados “factos susceptíveis de integrarem o crime de maus-tratos” e que foram já constituídos “dois arguidos”.

A PGR não especifica quem são, mas as notícias avançadas, entretanto pela revista Sábado e pelo Jornal de Notícias, que denunciaram o caso, dão conta de que o casal foi dado como culpado de agredir pelo menos dois jovens num inquérito aberto pela instituição responsável pelo centro de acolhimento.

Trata-se da cooperativa Rumo, uma instituição particular de solidariedade social a quem pertence a casa de acolhimento residencial onde o casal exercia funções, sendo que a mulher era a directora técnica do lar. Na residência vivem 14 crianças e jovens entre os seis e os 18 anos, que foram ali acolhidos por terem sido colocados em situação de risco pelas suas famílias ou por terem sido abandonados por estas.

O inquérito foi aberto pela direcção da cooperativa na sequência da denúncia de uma funcionária, que terá ouvido queixas dos jovens e constatado que dois jovens tinham hematomas no corpo. Na sequência desta averiguação, o casal de psicólogos foi despedido, mas recorreu da decisão. Segundo a revista Sábado, o despedimento vai ser apreciado pelo Tribunal de Trabalho do Barreiro. A primeira sessão do julgamento chegou a estar marcada para dia 29 de Março, mas foi adiada.

Durante o inquérito, os jovens revelaram que eram sovados por se portarem mal na escola. Isto no que respeita aos rapazes. E as raparigas eram insultadas quando chegavam tarde ao lar. “Isto não é um bordel de vacas”, chegou alegadamente a dizer o psicólogo.

Durante quatro anos, não receberam assistência médica nem foram vacinados, revelava também o inquérito que foi conduzido por um jurista externo à instituição.

Segurança Social garante que “têm realizado várias visitas” ao centro de acolhimento

Em resposta ao PÚBLICO, o Instituto da Segurança Social indicou que “têm sido realizadas várias visitas de acompanhamento” dos jovens institucionalizados no centro de acolhimento da cooperativa Rumo, acrescentando que nestas diligências “não foram identificadas situações que configurassem maus-tratos”.

O ISS esclarece que em Dezembro de 2017 a direcção da cooperativa comunicou ao Centro Distrital de Setúbal do instituto “que tinha suspeitas de uma possível situação de maus-tratos, praticados por dois elementos da equipa técnica do lar”. Face a esta informação, o centro distrital reforçou “a necessidade imperiosa de accionar todos os meios legais obrigatórios que visem o cabal esclarecimento e intervenção adequada”.

“Num curto espaço de tempo, os técnicos visados foram suspensos de funções, tendo o processo sido remetido para as instâncias judiciais competentes”, informa o ISS. O instituto refere ainda que, na sequência das “visitas de acompanhamento” que efectuou sem detectar a existência de maus tratos, resultaram “informações e recomendações para a instituição, no sentido de melhorarem as condições físicas e cumprirem, integralmente, os rácios de pessoal”.