Primo de governante demite-se de gabinete do Ministério do Ambiente

É a primeira baixa, num gabinete do Governo de António Costa, por razões familiares. O Observador adiantou, nesta quarta-feira à tarde, que Armindo dos Santos Alves, primo do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, pediu a demissão de adjunto do gabinete do seu familiar para onde tinha sido nomeado pela primeira vez em 2016. A notícia foi confirmada pelo PÚBLICO junto do gabinete de imprensa do Ministério do Ambiente.

A demissão aconteceu depois de o Observador ter feito perguntas ao ministério de João Pedro Matos Fernandes sobre esta relação familiar. O ministro, soube o PÚBLICO, desconhecia que Armindo e Carlos, que trabalhavam juntos há dois anos, eram primos. “O adjunto Armindo Alves apresentou a sua demissão e o secretário de Estado aceitou-a”, confirmou, ao PÚBLICO, o gabinete do ministro.

O jornal online acrescenta a informação de que o primo do governante vai agora voltar ao seu lugar de origem nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Loures.

As relações familiares entre governantes têm sido muito criticadas nas últimas semanas e já levaram, inclusivamente, o primeiro-ministro a comentar publicamente o assunto. António Costa garantiu à Lusa que “nada mudou” desde a formação inicial do Governo e que “a experiência destes três anos provou não ter havido qualquer problema”.

Já antes, um responsável do Governo havia dito ao PÚBLICO: “Não há confusão entre família política e política familiar. Isso não faz qualquer sentido e os números das nomeações dos membros do Governo demonstram isso mesmo”. São Bento lembrava que “perigosas e não escrutináveis, e essas sim graves e preocupantes, são as relações que existem com interesses, negócios e sectores privados e não vêm publicadas em Diário da República”.

Apesar deste discurso, o primeiro-ministro disse em entrevista à TSF/Dinheiro Vivo que só existiria “uma questão ética se alguém nomeasse um familiar seu”, o que supostamente não acontecera até então. O que se descobriu agora é que esta nomeação já tinha sido feita por Carlos Martins em Setembro de 2016 e repetida em Novembro de 2018 – motivo para a primeira baixa num gabinete do executivo de António Costa por questões de família.