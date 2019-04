Paz Ferreira avisou administração da CGD sobre problemas: “Não podia fazer mais do que fiz”

Eduardo Paz Ferreira revelou esta tarde que pediu explicações à administração da Caixa Geral de Depósitos sobre empréstimos com alguns problemas em 2008 e que, na volta do correio, a administração de Faria de Oliveira disse que estava a tratar do assunto e que não havia “qualquer tipo de incumprimento”. Mas depois tudo terá ficado “pior”, disse aos deputados. Sobre o seu papel, desabafou: “Não podia fazer mais do que fiz”.

O ex-presidente do conselho fiscal e da comissão de auditoria surpreendeu os deputados com uma carta que enviou a Faria de Oliveira, presidente da administração da CGD entre 2008 e 2011, no dia 26 de Maio de 2008, na qual “referia alguns casos”. Entre eles, respondeu ao deputado do PCP Duarte Alves, estavam alguns créditos com “taxa de cobertura inferior à contratada”, mas também “empréstimos que não mostravam amortizações desde a contratação” ou casos em que “não foi determinado sequer o rácio de cobertura”.

Na resposta a esta carta, Faria de Oliveira respondeu a dizer que em todas as situações estavam em curso procedimentos para “repor os níveis de garantia”. E referiu ainda que Faria de Oliveira lhe garantiu que em “nenhum dos casos” existia “qualquer tipo de incumprimento, de capital ou de juro”.

Esta era a situação em Junho, mas depois, desabafou, terá sido “pior”.

Aos deputados, Paz Ferreira explicou que fazia relatórios trimestrais que entregava à tutela, mas que, como o sistema bancário é muito complexo, os fiscalizadores “não podem ser bombeiros pirómanos”. Ou seja, os alertas eram dados, mas de modo a não criar alarme. E explicou ainda que “cabe ao conselho fiscal a “fiscalização da legalidade e da regularidade, e não um controlo de mérito, ou seja, o conselho fiscal não aprecia a bondade das concretas operações à luz de critérios económicos e financeiros gerais”. “Não é uma fiscalização preventiva”, referiu.

Contudo, garante que todos os casos encontrados foram transmitidos ao accionista, neste caso o Ministério das Finanças. “Transmitimos essa realidade à tutela, para que avaliasse”, afirmou.

Questionado pelo deputado comunista sobre se tinha detectado a existência de créditos concedidos contra o parecer do conselho de crédito, especificou que esse parecer “não é vinculativo” e que “é composto por quadros da empresa aos quais podem escapar considerações de ordem económica geral ou de ordem política, na medida que sejam legítimas, que podem levar a que o conselho de administração tenha uma interpretação diferente”, defendeu.

Sobre a sua avaliação enquanto fiscal nas contas da CGD, Paz Ferreira referiu aos deputados que foram identificadas “150 deficiências” entre elas 49 sobre sistema de risco. “Não podia fazer mais do que fiz”, disse em resposta ao deputado do PSD Virgílio Macedo. Referiu que fez avisos nos relatórios e que entrou em conversa com a administração sobre alguns casos, nomeadamente os identificados na carta que revelou. “Não podia a cada operação levantar uma dúvida sistemática”, referiu. “O modelo não é falar, é enviar relatórios”, referiu numa troca azeda com o deputado social-democrata.

Esta situação permitiu a Paz Ferreira criticar o relatório da Ernst&Young. Disse o antigo presidente do conselho fiscal que a empresa que fez a auditoria à gestão da CGD entre 2000 e 2015 não falou com os auditores nem com revisores oficiais de contas, nem com o conselho fiscal. “Se queria uma auditoria sólida, deveria ter conversado”, disse, recusando a acusação do relatório de que o conselho fiscal não reconheceu nenhum risco. Já esta terça-feira, o revisor oficial de contas tinha referido que a EY não tinha questionado os fiscais das contas da CGD para a elaboração do documento.

À imagem do que outros responsáveis pela Caixa Geral de Depósitos disseram na comissão de inquérito, Paz Ferreira também aos deputados que não esqueçam o contexto. “É muito fácil dizermos hoje que correu mal, mas na altura não era fácil. Não nos podemos esquecer que muitos daqueles anos foram anos de euforia na banca em que os bancos corriam atrás de clientes. Muitas vezes corriam mal”, disse.