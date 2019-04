Ministro da Defesa traça como desafio para a NATO sair do Afeganistão e do Iraque

O ministro da Defesa Nacional português, João Gomes Cravinho, definiu esta quarta-feira como desafio para a NATO saber sair do Afeganistão e do Iraque sem pôr em causa a estabilidade daquelas regiões.

“É natural que ao fim de 15 anos, haja uma vontade colectiva na NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] de sair do Afeganistão”, realçou João Gomes Cravinho na conferência “70 anos da Aliança Atlântica: da defesa colectiva à gestão de ameaças (in)comuns” no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).

O ministro da Defesa Nacional reconheceu que a situação política e militar no Afeganistão “continua a ser precária”, contudo “houve um tremendo progresso desde a queda do Governo talibã em 2001”.

“A precariedade da situação política e militar no Afeganistão, se a saída não for feita de forma prudente, cautelosa, olhando para todos os aspectos que põem em causa a estabilidade naquele país, rapidamente poderemos ter no Afeganistão novamente um foco de instabilidade que afectará toda a região ou como nós vimos em 2001 pode afectar qualquer outra parte do globo”, explicou.

Segundo o governante, já se verificou uma retirada de tropas no Afeganistão, onde actualmente, estão 17 mil militares face aos cerca de 130 mil entre 2003/2004.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A guerra no Afeganistão começou em 2001, a seguir ao ataque terrorista de 11 de Setembro e, de acordo com organizações internacionais, já fez mais de 70 mil vítimas mortais, entre os quais mais de dois mil soldados americanos.

Para João Gomes Cravinho, a “forma como se responde a este desafio” que classifica “de forma semelhante a presença da NATO no Iraque onde também se coloca a questão sobre saber como e quando sair daquela região”, representa o desafio que vai marcar o futuro da NATO.

Criada em 1949 para unir a Europa após a II Guerra Mundial e combater o expansionismo soviético, a NATO completa quinta-feira 70 anos.