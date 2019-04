Portugal é um dos 40 países que mais vê pornografia

Portugal é o 39.º país que consome mais pornografia no mundo, segundo o Pornhub. O site mais popular de conteúdos sexuais no mundo divulgou, no seu estudo sobre a audiência nacional, que 29% dos seus visitantes em 2018 eram do sexo feminino. No global, Portugal segue várias tendências já analisadas no relatório mundial.

Alguns termos que têm estado no topo das pesquisas do Pornhub ao longo dos últimos anos, e à escala global, também estão nas preferências dos portugueses. Para além de existir uma elevada procura por conteúdos com as palavras-chave “tuga” e “Portugal”, lesbian (lésbica) é a primeira categoria mais pretendida, bem como MILF (acrónimo inglês para mother I’d like to fuck), em terceiro. Outros nomes que são alvo de um número de buscas elevado em sites de pornografia são anal e big tits. Em média, o visitante português visualiza o website da Pornhub durante nove minutos e 48 segundos.

Foto Dados do Pornhub sobre a audiência nacional PORNHUB INSIGHTS

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As actrizes pornográficas Lisa Ann, Mia Khalifa, Brandi Love, Stormy Daniels e Danika Mori são, por esta ordem, as mais procuradas em Portugal. O quarto nome mais pesquisado da lista em Portugal ganhou notoriedade devido ao caso que o liga a Donald Trump. O Presidente dos Estados Unidos terá mantido uma relação extraconjugal com Daniels e terá comprado o seu silêncio de forma ilícita, através de uma despesa não declarada que foi mediada pelo seu advogado, Michael Cohen, condenado em Dezembro de 2018 a três anos de prisão.

Mais populares A carregar...

O Pornhub, que é o 30.º site mais visitado em todo o mundo, concluiu que 92 milhões de pessoas procuraram e assistiram a vídeos pornográficos a cada dia de 2018. No total, o site terá recebido, em 2018, 33,5 mil milhões de visitas — um aumento de 5 mil milhões de visitas face a 2017.