Porto: neste mercado, os livros são vendidos ao metro e ao quilo

Cinco euros o metro. Três euros o quilo. O Mercado Bom Sucesso, no Porto, recebe a partir desta quarta-feira, 3 de Março, a primeira edição da feira Há Livros no Mercado. Organizada pela editora Calendário de Letras, a iniciativa terá à venda 50 mil livros, de mais de 75 editoras.

“É muito simples”, explica Francisco Curralo, director da Calendário de Letras. O cliente escolhe os livros, que depois são medidos. “Cada metro custa cinco euros”, realça o responsável. “Há clientes que hoje já levaram dez centímetros, outros levaram 20, outros levaram 30. E há quem tenha levado três e quatro metros de livros.” As obras podem também ser pesadas, com um quilo a corresponder a três euros.

Há livros de “todos os feitios e diversidades”, conta o director ao P3, entre eles “romances, livros infantis, poesia, banda desenhada e guias”. Esta venda inspira-se no modelo típico de um mercado e serve ainda de “homenagem aos costureiros e alfaiates da cidade do Porto e não só”.

A entrada no mercado é gratuita e está aberta ao público todos os dias das 10h às 20h, até 5 de Maio. Para o final do mês de Abril, especialmente na semana do Dia Mundial do Livro, que se assinala a 23 de Abril, estão programadas várias actividades surpresa.