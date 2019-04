Fornos de Algodres distribuiu dois mil sacos de tecido para pão

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, distribuiu mais de dois mil sacos de tecido próprios para o transporte de pão, junto dos comerciantes e das indústrias de panificação locais.

Segundo a autarquia presidida por Manuel Fonseca, a acção de sensibilização ambiental insere-se na campanha “STOP ao Uso do Plástico”, que integra a Estratégia Ambiental do município de Fornos de Algodres, apoiada pelo Fundo Ambiental.

A autarquia refere, em comunicado publicado na página oficial, que a distribuição de sacos de pano próprios para o pão junto dos estabelecimentos comerciais do concelho tem como principal objectivo “sensibilizar toda a população para a utilização de sacos reutilizáveis com vista a reduzir a produção de resíduos, especialmente o plástico”.

“Com esta acção, o município de Fornos de Algodres, além de estar a ajudar a economia local dos profissionais, está, claramente, a caminhar para uma economia mais circular, contribuindo para a reutilização e a valorização dos materiais”, remata a fonte.

No âmbito da campanha de sensibilização “STOP ao Uso do Plástico”, a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, proíbe, desde o início do ano, a utilização de plástico descartável nas infra-estruturas e nos eventos sob a sua responsabilidade.

Com as medidas adoptadas, o município “segue localmente as políticas de âmbito nacional, contribuindo desta forma para uma transição da actual economia linear para uma economia circular”.

“Esta transição exige a promoção do uso eficiente de recursos, através de procedimentos e comportamentos assentes na desmaterialização, na reciclagem, na reutilização e na valorização de materiais, de forma a extrair o máximo de utilidade dos bens e equipamentos, prolongando o seu ciclo de vida e contribuindo, assim, decisivamente, para uma eficaz redução na produção de resíduos”, justifica.