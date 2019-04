A passar-se

A significativa redução nos preços dos passes ficará como uma das medidas mais marcantes da legislatura do Governo, em prol da justiça social e do incentivo à utilização dos transportes públicos. Esta revolução nas áreas da mobilidade e qualidade de vida foi desvalorizada pelos partidos da oposição. “Eleitoralista”, e “injusta para com algumas populações e “inadequada” pela deficitária oferta de transportes. Quanto à estratégia eleitoral, infere-se que em ano de eleições é melhor não se fazer nada no que toca a melhorar a vida das pessoas; a discrepância nos valores dos passes em algumas regiões deve ser ajustada, o que não justifica a abolição da medida de redução onde quer que seja. Quanto ao implícito aumento de passageiros para uma rede incapaz de os absorver, propõem os do contra que primeiro se invista na aquisição de material circulante, o que levaria a anos de espera e portanto de suspensão da medida revolucionária.

Na generalidade a decisão do governo é positiva. Tem imperfeições, corrijam-se. Os carregamentos devem ser de 30 dias e não por título mensal, o que evita filas ao dia 1 e em matéria económica as empresas públicas e privadas envolvidas não serão prejudicadas em nada. Redução dos intervalos de circulação dos transportes e em simultâneo aceleração na aquisição de mais equipamento. Uma oposição séria argumentaria por aqui. O bota abaixo porque sim revela que só pode estar a passar-se.

Aristides Teixeira, Almada

A troikinha

Foi tão ternurento ver os três inspectores da troikinha da nacional “geringonça” aparecerem em fotos e entrevistas para assinalarem o início dos emblemáticos passes sociais na área metropolitana de Lisboa. Esta medida que agradou a gregos e troianos, como quem diz a esquerda e direita, foi das poucas que contemplam toda a população, tal como os impostos indirectos. Nenhum quis perder o barco, metro ou comboio e em todos eles se mostravam; todos reclamavam o direito de patente, embora só Costa a tivesse comercializado. A vida é assim, uns inventam, os ricos comercializam e ganham.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Envelhecimento e PIB

O envelhecimento da população é um dos responsáveis pelo abrandamento do crescimento do PIB. Com o aumento do número de idosos, os governos tendem a reafectar a despesa com educação e infra-estruturas, a gastos com a saúde, a que acresce uma redução do número de trabalhadores em idade activa. Por outro lado, as empresas com uma mão-de-obra envelhecida tendem a ter maiores dificuldades, em adoptar novas tecnologias, são avessos à inovação e pagam salários mais baixos. Assim sendo, não é de estranhar que numerosos estudos estimam que um aumento de 10% no número de pessoas com mais de 60 anos provoca uma quebra no PIB de 0.5 p.p.

Investigadores defendem a reforma antecipada das faixas mais antigas do mercado de trabalho, de forma a obrigar as empresas a reforçar o investimento em tecnologia e trabalhadores mais jovens que fariam disparar a produtividade. Por vezes, políticas de curto prazo onerosas podem gerar enormes ganhos a longo prazo.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim