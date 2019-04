Autoridades investigam vídeo de soldados que parecem disparar sobre foto de Corbyn

O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou que está a investigar um vídeo em que soldados britânicos parecem disparar sobre o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn.

O vídeo de 25 segundos foi postado no Snapchat, um serviço de troca de mensagens, e mostra quatro soldados a disparar contra uma grande alvo com uma fotografia de Jeremy Corbyn e a legenda “contente com isto”.

“Temos conhecimento de um vídeo a circular nas redes sociais”, disse um porta-voz do exército. “Este comportamento é totalmente inaceitável e muito abaixo do alto padrão que o exército espera. Foi lançada uma investigação total.”

Do Partido Trabalhista, um porta-voz disse que o comportamento era assustador e inaceitável, mas acrescentou estar confiante de que o Exército iria investigar o incidente e tomar a acção necessária.

Alguns deputados criticaram ferozmente os soldados. “Vergonhoso e absolutamente inaceitável. Isto vai contra os valores [do Exército britânico]”, escreveu no Twitter o antigo militar e deputado trabalhista Dan Jarvis.

“Se for verdadeiro, é inaceitável”, reagiu o subsecretário de Estado da Defesa, Tobias Ellwood. “Estou a averiguar.”