Rede de eléctricos da Carris vai ligar o Jamor a Sacavém

O projecto de alargar a rede de eléctricos da Carris à Cruz Quebrada e ao Parque das Nações conheceu esta quarta-feira novo desenvolvimento, quando o presidente da câmara de Lisboa anunciou que a ambição é, afinal, chegar também a Sacavém. Com a já prometida linha entre Alcântara e o Jamor, via Ajuda e Linda-a-Velha, será assim possível viajar sem transbordos entre os concelhos de Oeiras, Lisboa e Loures.

A inclusão de Sacavém neste plano foi referida na cerimónia de lançamento do concurso público para a compra de 15 novos eléctricos articulados, os que actualmente estão ao serviço da carreira 15 da Carris. O prolongamento dessa linha até ao Jamor e ao Parque das Nações é um objectivo há muito assumido por Fernando Medina, mas o autarca diz que a ambição cresceu para poder servir uma zona densamente habitada, já em Loures, onde a oferta de transporte público ainda é deficiente.

Para o outro lado de Lisboa, a zona ocidental, e como o PÚBLICO já tinha antecipado em Outubro, está a ser desenhada uma linha que ligará Alcântara à Cruz Quebrada com passagem no Pólo Universitário da Ajuda, Hospital de São Francisco Xavier, Miraflores e Linda-a-Velha. Esse projecto, que se chamará LIOS – Linha Intermodal Ocidental Sustentável –, terá início numa futura estação de metro no Alto de Santo Amaro, incluída na expansão da linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara.

Para já, no entanto, a ambição é muito mais modesta. Com o bom tempo a chegar e a cidade a encher-se de turistas, os eléctricos 15 começam a não dar conta do recado, o que obriga a Carris a pôr autocarros articulados a fazer o mesmo percurso, entre a Baixa e Belém. Mal cheguem, os novos veículos servirão para suprir as necessidades desse troço, libertando autocarros para outras carreiras, e só depois se falará em crescimento da rede.

A extensão à Cruz Quebrada é a mais fácil porque a infra-estrutura (carris e catenárias) já existe. O prolongamento a Santa Apolónia ainda precisa de obras e estas estão dependentes de outras, as do Plano Geral de Drenagem, que ainda não arrancaram. Segue-se a construção da linha LIOS e, só depois, o alargamento entre Santa Apolónia, o Parque das Nações e Sacavém.

Ou seja, ainda vai demorar. Fernando Medina acredita que será possível “lançar os concursos para as obras já no próximo ano”, mas elas nunca arrancarão antes de 2021. Para “este mandato certamente”, diz o autarca, ficam prometidas apenas as ligações à Cruz Quebrada e a Santa Apolónia.

Os novos eléctricos articulados serão maiores do que os actuais e terão mais capacidade de passageiros. O primeiro deve chegar dentro de 22 meses.