Concurso para “viciados em viagens” oferece 152 dias de aventuras por três continentes

“Procuram-se viciados em viagens”. É este o apelativo anúncio do operador internacional Busabout para o seu desafio do ano, The Great Travel Experiment, que, desta feita, vai escolher seis viajantes para viverem experiências variadas por três continentes e relatarem as peripécias no Instagram e em vídeo. Têm é de estar “prontos para tudo" e serem capazes de criar conteúdos.

As viagens oferecidas pela Busabout – que é especializada em redes internacionais de autocarros com o sistema hop-on hop-off​, em que os turistas podem percorrer livremente os destinos disponíveis – deverão durar no total 152 dias. Irão decorrer na Europa, Estados Unidos e Ásia e serão sempre feitas por dois viajantes de cada vez. O objectivo é documentar tudo de modo a “inspirar o mundo”. E as jornadas serão mesmo ao sabor do momento e do desconhecido: é que os votos dos seguidores de Instagram da agência ajudarão a decidir as experiências que cada um irá viver.

Já o leque de experiências possíveis é muito vasto, por isso é preciso ser “flexível e espontâneo” e estar disposto a “viajar no momento”. É que tanto pode dar por si a “saltar de pára-quedas ou a descer os rápidos dos Alpes suíços” como a “comer insectos fritos em Banguecoque”.

Os interessados, que podem candidatar-se individualmente ou em dupla (os postos são de instagrammer e criador vídeo) devem ser "criativos e carismáticos” e saber “prender a atenção do público e contar uma boa história”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As viagens começam em Maio e os seis escolhidos serão agrupados em três duplas (1 Insta, 1 vídeo) que terão por missão documentarem (e viverem), por turnos, as aventuras. A primeira odisseia é na Ásia, entre Maio e Junho, incluindo Tailândia, Vietname, Laos ou Camboja. A segunda é nos Estados Unidos, entre 12 de Junho e 20 de Julho, de costa a costa. A terceira é na Europa e dura mais de dois meses, entre Julho e Setembro - acompanha festivais europeus, incluindo passagens por Amesterdão, Berlim, Paris, Praga, Budapeste, Roma, Barcelona e, entre outros, San Sebastián, que, por sinal, é o mais perto de Portugal que estes viajantes estarão.

Para candidatar-se há que criar um vídeo de um minuto para o Youtube sobre a “sua cidade”. No site oficial podem ser consultados (em inglês) outros detalhes e as regras do concurso.