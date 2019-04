O contrabando de tarântulas faz-se por pacotes de bolachas

As autoridades filipinas encontraram esta quarta-feira cerca de 757 tarântulas dissimuladas no interior de pacotes de bolachas oriundos da Polónia. As tarântulas vivas foram depois colocadas em recipientes de plástico para inventário.

As 757 tarântulas ainda bebés foram interceptadas no aeroporto de Manila, nas Filipinas, pelo Bureau of Customs — entidade que faz a segurança alfandegária.