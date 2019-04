Actividade da Vista Alegre está a crescer “cerca de 40%” no primeiro trimestre

O presidente do Conselho de Administração da Vista Alegre faz um balanço positivo da actividade da empresa em 2018 e revela que no primeiro trimestre deste ano o grupo está a crescer “cerca de 40%” face ao período homólogo.

“Nós estamos a crescer face ao período homólogo cerca de 40% neste primeiro trimestre”, tratam-se de “crescimentos muitíssimo elevados, mas que já eram de alguma forma totalmente antecipados por nós”, avançou Nuno Marques, em entrevista à agência Lusa, quando questionado sobre como decorreu o primeiro trimestre para a marca.

“Os aumentos da capacidade produtiva, que também foram desenhados em 2017 e implementados em 2018, também já eram com este objectivo, com este intuito de crescer. Portanto, as coisas estão a correr do ponto de vista operacional e comercial de acordo com aquilo que foi a estratégia definida pelo Conselho de Administração da Vista Alegre”, salientou o gestor.

Relativamente a 2018, o ano “correu bastante bem” para a Vista Alegre, apesar de ser “um ano duro do ponto de vista operacional”, no sentido em que o grupo “procedeu a diferentes intervenções em cada uma das suas unidades produtivas, as suas fábricas, no sentido de aumentar a capacidade produtiva e de aumentar a eficiência operacional”, acrescentou Nuno Marques.

“O ano foi extraordinário e conseguimos reforçar a nossa presença internacional, conseguimos aumentar a nossa notoriedade a nível internacional”, apontou. O mercado externo representa mais de dois terços (67%) do volume de negócios do grupo.

A marca tem recebido “inúmeros prémios” de design de produto, “o que reforça claramente a nossa estratégia de que o caminho está no sítio certo, os resultados” de 2018 “são o culminar de todo o trabalho que é desenvolvido, considerou.

Mercados asiático e americano são o futuro

No ano passado, os lucros da Vista Alegre atingiram 6,5 milhões de euros, mais 54% do que um ano antes. Em Portugal, a Vista Alegre cresceu 7,5% no ano passado, “o que significa também que continuamos com forte dinamismo internamente, agora crescemos é mais lá fora”, sublinhou Nuno Marques.

Os mercados europeus foram aqueles em que a marca tem registado crescimentos, como é o caso de França e de Espanha. “O mercado asiático ainda é um mercado que está pouco explorado por nós. Já começámos a lançar as primeiras sementes na Índia, vamos começar a lançar as primeiras sementes também na China, mas ainda é um mercado que está muito por explorar do ponto de vista da Vista Alegre”, prosseguiu.

Em termos de apostas geográficas, “eu diria que o mercado asiático e o americano são os dois mercados que potencialmente poderão representar os crescimentos futuros da Vista Alegre”, considerou o gestor.

A Vista Alegre espera que, num horizonte de cinco a sete anos, os mercados asiático e americano tenham um peso superior ao actual.

Nós não nos dissociamos da economia nacional, da economia europeia, das crises de consumo, ninguém está imune a isso. Nuno Marques, gestor da Vista Alegre

Questionado sobre as expectativas para 2019, Nuno Marques adiantou que os dados dos primeiros três meses dão “uma indicação extremamente boa daquilo que será o ano Vista Alegre”. “Com um crescimento de produção superior a 40%” no trimestre “é expectável que o nosso ano seja muitíssimo melhor do que o ano 2018”, afirmou.

“Nós não nos dissociamos da economia nacional, da economia europeia, das crises de consumo, ninguém está imune a isso. Mas acreditamos que os acordos que temos plurianuais, o posicionamento e a diversificação dos segmentos de mercado e de produtos (...) dão-nos confiança de que os nossos objectivos serão ultrapassados”, rematou.