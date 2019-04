Shakhtar Donetsk vence com golo de Júnior Moraes

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca, venceu esta quarta-feira em casa do Oleksandriya, por 1-0, em jogo da primeira jornada da fase final do campeonato ucraniano de futebol.

Júnior Moraes, jogador que aguarda decisão do processo disciplinar da UEFA por eventual utilização irregular nas partidas da Ucrânia com Portugal e Luxemburgo, da fase de apuramento para o Euro2020, foi o autor do único golo da partida, na conversão de uma grande penalidade, aos 12 minutos.

Com este triunfo, o Shakhtar mantém-se na liderança, com mais sete pontos do que o segundo classificado, o Dínamo de Kiev, aumentando a série de vitórias consecutivas para seis jogos.