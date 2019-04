Pelé foi hospitalizado em Paris

Pelé foi hospitalizado esta terça-feira em Paris, França. O internamento do antigo futebolista brasileiro de 78 anos foi uma decisão tomada por “precaução”, com a rádio francesa RMC Sport a garantir que o ex-futebolista não corre perigo de vida.

O antigo jogador estava na capital francesa a participar num evento que contava com o jovem prodígio do Paris Saint Germain Kylian Mbappé, com quem esteve poucas horas antes de ter sido hospitalizado.

Pelé nunca escondeu admiração pelo fantástico Campeonato do Mundo realizado pelo francês, tendo, inclusive, marcado um encontro com o jogador para Outubro de 2018. Essa reunião não se chegaria a realizar, curiosamente, por motivos relacionados com a saúde do brasileiro que, esta terça-feira, se voltou a ressentir.

Pelé é considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos, tendo-se sagrado campeão mundial com o Brasil por três vezes (1958,1962 e 1970). Tem passado, nos últimos cinco anos, por diversos problemas de saúde: em 2014 esteve internado devido a uma grave infecção urinária, em 2016 faltou à abertura dos Jogos Olímpicos e em 2018 surgiu no sorteio do Campeonato do Mundo de futebol numa cadeira de rodas.