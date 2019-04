Neymar de volta aos treinos depois de mais de dois meses de fora por lesão

O futebolista brasileiro Neymar vai regressar na quarta-feira aos treinos no Paris Saint-Germain, depois de mais de dois meses de ausência devido a uma lesão no quinto metatarso do pé direito, foi anunciado esta segunda-feira.

Segundo um comunicado do PSG, o avançado vai regressar aos relvados para “testes em campo”, seguidos de “uma avaliação médica e radiológica levada a cabo por especialistas do clube daqui a duas semanas”.

O jornal desportivo L'Équipe aponta como objectivo do jogador mais caro da história do futebol o regresso a tempo da final da Taça de França, no final de Abril, se os parisienses a alcançarem, com a meia-final marcada para quarta-feira em casa com o Nantes.

Depois de protagonizar, em 2017, a transferência mais cara de sempre, por 222 milhões proveniente do FC Barcelona, o “astro” brasileiro tem esta temporada 20 golos em 23 jogos, ainda que os campeões franceses tenham falhado o grande objectivo, a Liga dos Campeões, com a eliminação nos oitavos de final ante o Manchester United.