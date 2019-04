Manchester City recupera liderança

O Manchester City recuperou esta quarta-feira o ​comando da Premier League, impondo-se sem grandes problemas (33.ª jornada) aos galeses do Cardiff City (2-0), antepenúltimos da classificação, já a cinco pontos dos lugares de permanência.

O belga Kevin De Bruyne (6’) e o alemão Leroy Sané (44’) ditaram a tendência de um jogo sem grande história, em noite de acerto de calendário para o Chelsea, que recebeu e bateu o Brighton (3-0), com golos de Olivier Giroud (38’), Eden Hazard (60’) e Loftus-Cheek (63’), em partida da 27.ª jornada.

Os “blues” alcançaram o Arsenal, terceiro com 63 pontos, que tem menos um jogo realizado. Também o Tottenham, ainda no rescaldo da derrota com o Liverpool, disputou o encontro em atraso (da 31.ª ronda) com o Crystal Palace. Son Heung-min (55’) desbloqueou o desafio para os “spurs” e Christian Eriksen (80') definiu a vitória (2-0).