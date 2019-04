Kelvin rescindiu e deixou de ser jogador do FC Porto

Kelvin já não é jogador do FC Porto. O clube e o atleta rescindiram contrato esta quarta-feira, a três meses do final do vínculo que o brasileiro tinha com os “dragões”.

O avançado, hoje com 25 anos, chegou a 2011 ao clube portuense, mas nunca singrou, excepto a 11 de Maio de 2013 quando no Estádio do Dragão, em jogo frente ao Benfica, marcou um golo no tempo de compensação que deu o 27.º título nacional ao FC Porto.

Foto Kelvin no "Espaço K" do Museu FC Porto DR

O feito fez com que o clube atribuísse a Kelvin um espaço em seu nome no Museu do FC Porto. O “Espaço K” reproduz em contínuo o golo do brasileiro ao Benfica, no minuto 92.

Na nota divulgada pelo FC Porto, o clube diz que “o atleta brasileiro de 25 anos realizou 26 jogos pela equipa principal dos ‘dragões’, marcando quatro golos" e acrescentou: “Kelvin ficou ligado à história da Liga 2012/13, assinando o golo decisivo na vitória frente ao Benfica (2-1), na penúltima jornada da prova”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os “dragões” desejaram ao jogador boa sorte para o seu futuro profissional, que ainda não se conhece.

Kelvin assinou contrato com o FC Porto em 2011, mas foi logo nessa mesma época emprestado do Rio Ave. Mais tarde, regressou à equipa, fazendo algumas participações na equipa B. Seguiram-se empréstimos para clubes brasileiros como o Palmeiras, o São Paulo e o Vasco.