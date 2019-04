Hoffenheim bate Real Madrid e encontra FC Porto nas “meias” da Youth League

O Hoffenheim será o adversário do FC Porto nas meias-finais da Youth League de futebol, depois de os alemães terem vencido esta quarta-feira o Real Madrid, por 4-2, na segunda vez que um conjunto germânico atinge a “final four”.

Na outra meia-final, que se disputa também a 26 de Abril, em Nyon, Suíça, Barcelona e Chelsea reeditam a final de 2018, na altura conquistada pelos catalães, com 3-0.

Em jogo marcado pela chuva e com o terreno muito condicionado, o conjunto alemão entrou empenhado em surpreender e chegou cedo ao 2-0, com golos de Geschwill (9’) e de Stojilkovic (12’).

Os espanhóis, que procuravam a quarta meia-final em seis edições, ainda reduziram por Alberto (18’), contudo, Linsbichler, com um “chapéu” (74’), fez o 3-1 que parecia sentenciar o encontro.

O guarda-redes Klein (85’) soltou uma bola fácil e permitiu a Ruíz voltar reduzir e alimentar a esperança de ir a penáltis, só que Otto (90’) arrastou toda a defesa e depois Linsbichler limitou-se a empurrar uma recarga fácil.

No outro encontro, o Dínamo Zagreb esteve a vencer por 2-0 em casa do Chelsea, com bis de Marin (41’ e 57’). Contudo, o capitão McCormick empatou (77’ e 87’) com a “ajuda” do guarda-redes, que podia ter feito melhor.

As meias-finais disputam-se em 26 de Abril no Colovray Sports Centre em Nyon, Suíça, e a final três dias depois.

O Barcelona venceu as competições de 2014 e 2018, o Chelsea as de 2015 e 2016, enquanto os austríacos do Casino Salzburgo triunfaram em 2017.