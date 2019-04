FPR elege nesta quinta-feira uma nova direcção

Quase nove meses depois de Luís Cassiano Neves apresentar a renúncia do cargo de presidente, a Federação Portuguesa de Rugby, que tem sido dirigida por uma comissão administrativa, voltará a eleger nesta quinta-feira uma nova direcção para o próximo quadriénio. A sufrágio estarão duas candidaturas lideradas por dois homens com currículo no râguebi português: Carlos Amado da Silva, que presidiu o organismo entre 2010 e 2015; e Lourenço Fernandes Thomaz, antigo internacional português que, durante praticamente uma década, liderou o CDUL.

Após um ano de turbulência, iniciado com os confrontos ocorridos durante a meia-final do campeonato entre Agronomia e Direito da época passada que resultou, três meses mais tarde, na renúncia em bloco da direcção presidida por Luís Cassiano Neves – o advogado discordou da decisão do Conselho de Justiça de revogar a sanção do Conselho de Disciplina que despromovia os dois clubes -, o râguebi português vai eleger um novo líder para os próximos quatro anos.

Carlos Amado da Silva (lista A) e Lourenço Fernandes Thomaz (lista B) são os candidatos a lideres federativos e, à semelhança do que aconteceu nas últimas três eleições onde existiram duas ou mais listas, a disputa promete ser renhida e confirmar que há pouco consenso numa modalidade que vive com parcos recursos financeiros.

Para garantir a vitória, Amado da Silva ou Fernandes Thomaz terão que assegurar o voto de 53 dos 104 delegados e, segundo o PÚBLICO apurou, a lista A terá mais apoio nos clubes das regiões Norte e Centro do país, enquanto a lista B conta com a aprovação da maioria dos clubes da zona de Lisboa.

As oitos equipas que esta época competem na principal divisão do râguebi português terão, no total, direito a 35% dos 93 votos que são atribuídos aos delegados dos clubes nacionais. Os restantes 11 votos serão distribuídos pelas três associações regionais, árbitros, treinadores e jogadores.