“Criminosos” na arbitragem? Presidente do CA faz queixa, Salvador responde com vídeo

O presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontela Gomes, apresentou esta quarta-feira uma participação ao Conselho de Disciplina (CD) do mesmo órgão federativo, contra António Salvador, presidente do Sp. Braga, que levantou a hipótese de existirem “criminosos infiltrados” na arbitragem portuguesa.

Fonte do CA confirmou ao PÚBLICO que José Fontela Gomes solicitou ainda ao dirigente “arsenalista" que lhe sejam enviados os indícios ou provas da existência de criminosos no futebol e na arbitragem, para que as possa comunicar às autoridades com competência para as investigar.

Na noite de terça-feira, após o jogo que ditou a eliminação do Sp. Braga da Taça de Portugal, António Salvador fez referência às declarações de Ana Gomes que, numa conferência sobre o Football Leaks, afirmou que existiam criminosos infiltrados na Justiça.

Foto Ana Gomes disse que existem criminosos infiltrados na Justiça portuguesa Miguel Manso

“A deputada Ana Gomes disse ontem [segunda-feira] que há muitos criminosos infiltrados na justiça. Eu diria que há muitos mais criminosos infiltrados noutros sectores: no desporto, no futebol, na arbitragem. O que vimos aqui hoje [na terça-feira] é lamentável para o futebol português”, disparou, então, o líder bracarense.

Não é a primeira vez que António Salvador critica abertamente a arbitragem: depois da meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting, António Salvador classificou a arbitragem de Manuel Oliveira como “fraca” e “sem categoria nenhuma”.

Na sequência destas declarações, o CD da FPF suspendeu o dirigente por 75 dias e uma multa de 5738 euros.

Salvador responde com vídeo

O Sp. Braga não perdeu tempo a responder ao presidente do Conselho de Arbitragem. Fonte do clube minhoto revelou ao PÚBLICO que António Salvador endereçou um e-mail a José Fontela Gomes, no qual promete fazer chegar ao órgão federativo uma exposição acompanhada de um vídeo sobre factos que, segundo o presidente do clube, têm “afectado o rendimento do Braga e do Braga B” ao longo da presente temporada.

Perante tal exposição, será o próprio Conselho de Arbitragem a decidir se deverá contactar as entidades competentes para se averiguar “se factores externos têm condicionado e desvirtuado os resultados e as classificações”, finaliza António Salvador no e-mail enviado ao presidente do CA.

Notícia actualizada às 13h10 com a resposta do Sp. Braga