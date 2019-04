Sporting: Conselho de Disciplina afasta Ristovski do derby

Stefan Ristovski, lateral macedónio dos “leões”, terá mesmo de cumprir o castigo resultante da expulsão de sábado frente ao Desp. Chaves, decidiu, na manhã desta quarta-feira, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Desta forma, o lateral direito do Sporting não poderá jogar esta quarta-feira contra o Benfica, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Na terça-feira, o CD anunciou a suspensão do defesa “leonino”, mas o Sporting a recorreu da decisão. Marcel Keizer, na conferência de antevisão à partida frente ao Benfica, mostrou optimismo sobre uma possível alteração ao veredicto do órgão disciplinar. O jogador tinha, inclusive, sido convocado à condição, caso tivesse autorização para jogar em Alvalade.

Ristovksi foi expulso aos 88 minutos do jogo frente ao Desp. Chaves, depois de uma entrada sobre o flaviense Niltinho. O árbitro, Manuel Mota, considerou que o jogador dos “leões" agiu com “força excessiva” e “atingiu com a sola da bota a perna” do jogador adversário, admoestando o lateral com cartão vermelho directo.

Esta quarta-feira, “leões” e “águias” defrontam-se em Alvalade. O Benfica leva uma vantagem de 2-1 da primeira mão, mas os “verdes e brancos” prometem não desistir. Desta partida sairá o segundo finalista da Taça de Portugal, que se irá juntar ao FC Porto que garantiu a presença no Jamor após eliminar o Sp. Braga.