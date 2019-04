Suspeito de matar o rapper Nipsey Hussle detido em Los Angeles

A polícia de Los Angeles prendeu, esta terça-feira, um suspeito da morte do rapper norte-americano Nipsey Hussle. O alegado autor do crime, identificado como Eric Holder, de 29 anos, foi detido na cidade de Bellflower (Los Angeles, Califórnia), segundo avança a estação norte-americana NBC.

Foto O suspeito do crime, Eric Holder Los Angeles Police Department/REUTERS

Eric Holder terá sido detido depois de uma testemunha ter visto um indivíduo que correspondia à descrição do atirador e alertado as autoridades. De acordo com a polícia, testemunhas no local chegaram mesmo a presenciar o crime.

O rapper norte-americano Nipsey Hussle, cujo nome real era Ermias Asghedom, foi assassinado no domingo à tarde em Los Angeles, numa troca de tiros que ocorreu perto da loja de roupa de que era proprietário (Marathon Clothing), noticiou o Los Angeles Times. Nipsey Hussle, que foi nomeado para um Grammy na edição deste ano dos prémios da indústria musical dos Estados Unidos, tinha 33 anos.

Nipsey Hussle foi atingido com vários tiros na cabeça e no tronco. Dois outros homens (que não foram identificados) ficaram feridos na troca de tiros. Um deles foi encaminhado para o hospital, enquanto o outro recusou receber tratamento médico, de acordo com a polícia de Los Angeles.

Em conferência de imprensa nesta terça-feira, o chefe da polícia Michel Moore disse, citado pela NBC, que Eric Holder, alegado membro de um gangue, e o rapper Nipsey Hussle eram conhecidos e que tinham entrado em confrontos antes do tiroteio. Momentos mais tarde, Holder terá regressado à loja de roupa de que Nipsey Hussle era proprietário já pronto a disparar. Após o ataque, o suspeito terá fugido por um beco e entrado num carro conduzido por uma mulher não identificada.

Pharrell Williams, Drake e o basquetebolista LeBron James foram algumas das figuras que já prestaram homenagem ao rapper Nipsey Hussle, conhecida figura do hip-hop.

No domingo, poucas horas antes do tiroteio, Nipsey Hussle tinha colocado uma publicação na sua conta no Twitter onde lembrava as suas origens na cultura de gangues da cidade: “Having strong enemies is a blessing” (numa tradução literal, “ter inimigos fortes é uma bênção").

​Hussle iniciou a sua carreira musical em 2005, segundo o site dos Grammy, que o nomeou na categoria de melhor álbum de rap de 2018, com Victory Lap, o primeiro álbum gravado em estúdio pelo rapper, já com a etiqueta Atlantic Records. No videoclip do seu primeiro single, Hussle in the House, publicado em 2009, mostrava que tinha crescido dentro da cultura dos Rolling 60s Crips, um dos gangues de Los Angeles.

Nipsey Hussle colaborou com artistas como Snoop Dogg ou YG, bebendo nas tradições do gangster rap de LA, inspiradas nas complexas histórias saídas das ruas da cidade, lembra o New York Times. Com YG, provocou polémica em Abril de 2016, com a canção FDT (de “Fuck Donald Trump”), durante a campanha para as eleições presidenciais norte-americanas.