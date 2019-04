“Sorri e faz cara alegre”: Joaquin Phoenix é Joker no novo trailer

O novo filme Joker, sobre o emblemático vilão da DC Comics, já tem trailer e mostra as primeiras imagens do actor Joaquin Phoenix na pele da personagem. O filme estreia-se em Outubro.“A minha mãe sempre me disse para sorrir e fazer cara alegre”, diz Joaquin Phoenix na pele da personagem. “Sou só eu, ou está tudo a ficar louco”, continua, ao som de Smile, de Jimmy Durante, enquanto tudo se desmorona, o cabelo começa a tingir-se de verde e a maquilhagem começa a escorrer.

Phoenix junta-se assim ao rol de actores com Óscares que interpretaram o Joker, torturado vilão do universo Batman cuja história de origem e tonalidade foi mudando conforme os argumentistas na sua origem — e conforme os actores. Todos com Óscares, mas nenhum com o prémio da Academia devido à sua versão da personagem a não ser Heath Ledger, que o recebeu a título póstumo. Depois de Jack Nicholson, Ledger e Jared Leto, Phoenix será um Joker que é um bom filho, um jovem vítima de um ataque, alguém que, ao que indicam as primeiras imagens do filme realizado por Todd Phillips (A Ressaca), verá a loucura chegar de mansinho.

Na pele de cada um daqueles actores, respectivamente, foi Jack Napier filmado por Tim Burton a cair num tanque de ácido, um dandy sarcástico e cruel em Batman, foi um terrorista desmazelado filmado a frio por Christopher Nolan em O Cavaleiro das Trevas ou um gangster de pistolas com brilho frente à câmara pouco elogiada de David Ayer em Suicide Squad.

Além de Phoenix, o novo filme conta com Robert De Niro, Zazie Beetz e Marc Maron nos principais papéis. Pelo caminho parecem ter ficado os projectos de voltar a filmar Jared Leto como Joker depois de Suicide Squad.