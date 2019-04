Pixies regressam a Portugal em Outubro

A banda norte-americana The Pixies regressa a Portugal em 2019 para um concerto em nome próprio agendado para o Campo Pequeno, em Lisboa, para 25 de Outubro.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela promotora do concerto, a Everything is New, que detalha ainda que esta actuação está integrada numa digressão mundial para promover o seu novo álbum - a editar em Setembro deste ano. Os Pixies são uma das mais importantes bandas do indie rock dos anos 1980/90 com a sua formação original: Black Francis, Joey Santiago, David Lovering e Kim Deal, que deixaria a banda por divergências com Francis em 2013 e para voltar a trabalhar com a sua banda The Breeders. A actual baixista e voz da banda é Paz Lenchantin.

A digressão passará por 33 cidades e traz ainda na bagagem o álbum Head Carrier (2013), além da promessa de não seguir uma setlist e sim definir o alinhamento conforme a atmosfera dos concertos. Os bilhetes estão à venda a partir de sexta-feira, 5 de Abril.

Formados em 1986, separaram-se em 1993 e voltaram à estrada em 2004, quando tocaram o seu segundo concerto em Lisboa no festival Super Bock Super Rock - o primeiro foi há 28 anos, no Coliseu de Lisboa. Desde então regressaram a Portugal para actuar no Festival Paredes de Coura, no então Pavilhão Atlântico, no Nos Alive ou no Coliseu do Porto.