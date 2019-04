Retardar o envelhecimento? Sim, é possível, segundo alguns médicos

Porque é que envelhecemos? Será que o elixir da juventude está aí ao virar da esquina para retardar o envelhecimento? Alguns dos médicos que participaram no 1.º Congresso Nacional de Estética, Beleza e Saúde, na Exponor, em Matosinhos (link para o texto da abertura da expocosmetica) acreditam que sim. O segredo pode estar no casamento da estética com a saúde, mudando hábitos de vida, como evitar o stress e a alterar a alimentação.

Fazendo jus à velha máxima “a esperança é a última a morrer”, a ciência tem mostrado que consegue acompanhar a necessidade de adiar o envelhecimento. Ainda este ano, a bioquímica Elsa Logarinho descobriu que o envelhecimento das células da pele está relacionado com a actividade do gene FOXM1 (confirma isto, faz uma pesquisa ou pergunta à ciência), que é como se fosse o “gene da juventude” porque contribui para o rejuvenescimento das células. A descoberta resulta da investigação da pele e modelação genética, que ainda está em curso e a ser levada a cabo pela sua equipa do Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC) e do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), no Porto.

É um facto que todos envelhecemos. Agora podemos fazê-lo da melhor forma e tentar retardá-lo Elsa Logarinho

E pode ir ainda mais longe, porque Elsa Logarinho gostava de desenvolver um composto para retardar o envelhecimento, de modo a contribuir para a prevenção de doenças como diabetes e cataratas, não se reduzindo por isso apenas a uma questão de estética.

A investigadora acredita que o envelhecimento tem factores moleculares associados mas, na realidade, “é plástico, reversível, pode-se modelá-lo”. A investigação nesta área é muito recente. “É um facto que todos envelhecemos. Agora podemos fazê-lo da melhor forma e tentar retardá-lo”, defende. Muito importante, lembra, “o segredo para a longevidade também é ser feliz”, explicando que a população tem tido um envelhecimento exponencial e temos uma quebra da natalidade em todo o mundo. O grupo que lidera já ganhou o Prémio Pfizer em Investigação Básica, em 2011, com um estudo sobre o mecanismo de divisão descontrolada das células .

À procura do equilíbrio

Mas, afinal, porque envelhecemos, sobretudo a partir dos 35 anos? “O nosso corpo desenvolve-se até à altura reprodutiva e depois entra num processo de degeneração natural. E é preciso encontrar um equilíbrio do organismo em prol de uma vida saudável”, resume Rodrigo Ayoub, especialista em medicina de anti-envelhecimento e ortomolecular, ou seja, “equilíbrio do ser humano como máquina de auto-cura”, explica. Depois, continua, há que “modelar o stress, porque, ao senti-lo, libertamos a hormona cortisol que ainda acelera mais o envelhecimento”, elucida, enquanto aponta a mudança de hábitos de vida como regra de ouro para retardar o envelhecimento.

Também Simone Ayres, da área da medicina estética, entende que deve haver modelação do stress para se alcançar a longevidade. E enumera ainda a alimentação correcta, o exercício físico, o sono de qualidade, e a modelação hormonal e dos micro-nutrientes onde entram as vitaminas e os minerais, como essenciais.

Rodrigo Ayoub acrescenta ainda o equilíbrio do corpo através do jejum, da meditação e da diminuição de ingestão de alimentos processados “como exemplos para estimular o corpo para não entrar num processo de degeneração natural”.

O nosso corpo desenvolve-se até à altura reprodutiva e depois entra num processo de degeneração natural. E é preciso encontrar um equilíbrio do organismo em prol de uma vida saudável Rodrigo Ayoub

A bioquímica Elsa Logarinho concorda que o jejum é outra estratégia, mas salvaguarda que este deve ser feito de uma maneira informada. Para Simone Ayres, coordenadora do congresso que terminou na segunda-feira, é muito importante associar a estética à saúde: “Não podemos ser só bonitos por fora, mas também por dentro.”

A certa altura da vida, acrescenta Simone Ayres, “as pessoas envelhecem e vão ficando com menos força muscular, a mente e raciocínio não são tão bons, o sono começa a ficar muitas vezes alterado”. Para a médica, normalmente essas mudanças acontecem porque além dos factores externos que interferem na saúde, “o nosso corpo passa a produzir menos hormonas, a absorver de maneira errada os minerais e as vitaminas”.

Segredos para uma vida saudável

Simone Ayres defende que um dos segredos para ter uma vida saudável passa pela auto-estima. É preciso “as pessoas terem amor próprio, serem o seu melhor amigo”, pois só assim é que conseguem ter uma uma alimentação mais saudável, fazer exercício no exterior ou no ginásio, preocupar-se com os produtos que usam na pele.

“O objectivo principal é querer ser saudável e cuidar de nós próprios”, defende, acrescentando que é essencial diminuir o consumo de proteínas animais, lácteos e glúten, e procurar comidas coloridas pela natureza, de preferência orgânicas.

Para quem quer emagrecer, o melhor é “restringir um pouco no início o excessivo consumo de frutas, porque algumas têm um potencial maior para manter um peso mais elevado por causa da frutose”, aconselha. A médica sugere ingerir grãos, legumes, verduras e depois procurar na natureza as proteínas vegetais que, por exemplo, se encontra nos cogumelos. “Assim se reduz o consumo de proteína animal e, consequentemente, diminui-se o risco de um série de doenças como as cardiovasculares, cancros e demência que sabemos que pessoas que consumem uma maior proteína animal têm maior risco de as ter”, adverte.

Não podemos ser só bonitos por fora, mas também por dentro Simone Ayres

Para quem pensa que é um risco deixar de comer carne e peixe, a médica defende que “o ser humano pode sobreviver e inclusive mais saudável tendo uma alimentação vegetariana”. “É muito comum as pessoas pensarem que as proteínas só estão no frango, na carne de vaca e no peixe, quando, na realidade, as hortaliças, frutas e legumes têm uma quantidade grande e suficiente.” Muitas vezes, continua, “há veganos que estão tão preocupados em consumir proteínas que até as chegam a ter em excesso e temos que pedir para as reduzirem”.

Então, para se ter uma alimentação equilibrada o que fazer? “Ingerir bastante água, reduzir a quantidade de proteína animal, procurar as gorduras boas, por exemplo, dos frutos secos, do abacate”, conclui.