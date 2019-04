As novas máquinas que trabalham por humanos

Há cada vez mais trabalho para as máquinas que, nos últimos anos, se tornaram capazes de analisar grandes quantidades de dados, de desempenhar tarefas pesadas e de precisão e de tomar algumas decisões.

Robôs nas profundezas

Um dos destinos dos robôs são os locais onde os humanos não querem ir. Máquinas com braços para recolher amostras, brocas autónomas e camiões que se conduzem sozinhos podem tornar-se comuns na extracção de metais e minerais usados para construir dispositivos electrónicos, da grafite da bateria ao silício do processador.

O objectivo é reduzir a necessidade de humanos nas minas, em que explosões e colapsos são riscos reais. O Julius e o Alexander, do projecto alemão Mining-ROX, são exemplos. Têm o tamanho de um carrinho de choque. Enquanto o Julius usa uma mão robótica para recolher e analisar amostras de minerais no local, o Alexander avalia a segurança e mapeia o terreno da mina. Em caso de emergência, como prédios a ruir, o Anymal é um robô que entra primeiro. Com uma câmara como cabeça e pernas metálicas, o robô suíço – que corre, sobe e desce escadas – é rápido a procurar sinais de vida.

Em 2018, para ajudar os jovens futebolistas presos na gruta tailandesa de Tham Luang, foram usados drones equipados com câmaras para criar mapas em 3D e identificar pontos de acesso à caverna.

Imprimir peças, carros e casas

Em 2019 já se imprimem réplicas de crânios ancestrais, pequenas partes de foguetões e até modelos de casas. Mas a promessa da impressão 3D tem demorado a concretizar-se, desde que o entusiasmo com a tecnologia explodiu em 2013 – altura em que até Barack Obama, então Presidente dos EUA, disse que a tecnologia tinha “o potencial de mudar como se faz tudo”.

O interesse renovado de empresas automóveis pode acelerar o processo. Em Dezembro, a Volkswagen abriu um centro de impressão 3D em Wolfsburgo, na Alemanha. O objectivo é começar a produzir partes estruturais de carros nos próximos três anos. Há já 90 impressoras a reproduzir peças raras de alguns modelos. A BMW também investiu dez milhões de euros num campus de impressão 3D. No entanto, a analista Deloitte prevê que, em 2020, o mercado da impressão 3D nas grandes empresas valha apenas 2,7 mil milhões de dólares, um valor pequeno no contexto industrial.

A tecnologia depende de máquinas que sobrepõem camadas de plástico ou metal até criar objectos tridimensionais. A flexibilidade é muita: podem-se produzir peças do pára-choques num dia e bicicletas noutro. Fora do sector automóvel, a Adidas já imprime algumas solas de ténis, e na medicina procura-se a impressão de próteses robóticas a um custo reduzido.

Tirar o humano do volante

O Japão quer uma frota de táxis a conduzir sozinhos nos Jogos Olímpicos de 2020. Em Paris, desde 2017 que há carrinhas a cruzar a ponte Charles de Gaulle sem condutor. No Reino Unido e nos EUA, somam-se experiências com camiões de mercadoria sem ninguém ao volante. E Portugal e Espanha estão a preparar corredores de teste para veículos autónomos.

No total, somam-se 125 projectos-piloto da tecnologia pelo mundo (os dados são do Instituto Aspen, nos EUA). A informação depende de câmaras, radares e sensores para identificar veículos, peões e objectos.

O transporte de mercadorias é das áreas de maior interesse porque as máquinas não são afectadas pela exaustão de viagens longas. Nos EUA, a empresa TuSimple está a criar câmaras com visão nocturna para pôr camiões a circular sozinhos em ambientes mal iluminados.

Na China, além de diminuir o trânsito, quer-se apoiar a população idosa. E na Alemanha já há um guia ético sobre como os carros devem agir em acidentes inevitáveis (a prioridade é poupar vidas).

Em Janeiro, dezenas de empresas na área (como a Uber, o Google e a BMW) formaram uma parceria: a visão é um futuro com menos trânsito, acidentes e poluição, e mais tempo livre.