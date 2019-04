Tabaqueira diz que já há 200 mil utilizadores de tabaco aquecido em Portugal

Está declarada a guerra: depois de 12 sociedades médicas e científicas divulgarem uma posição conjunta contra o tabaco aquecido em que alertam de forma incisiva para os riscos destes novos produtos, a Tabaqueira reagiu adiantando que haverá já cerca de 200 mil utilizadores do dispositivo que comercializa em Portugal desde 2015 com a marca IQOS. São pessoas que “deixaram de fumar” a “um ritmo que antes nunca fora alcançado pelas políticas tradicionais”, argumenta em comunicado a subsidiária da Philip Morris International em Portugal.

São produtos referidos pela indústria como “heat not burn”, dispositivos electrónicos com um pequeno cigarro contendo tabaco, que produzem aerossóis com nicotina e outros químicos que são inalados pelo utilizador, lembram as sociedades portuguesas de cardiologia, de medicina interna, de pneumologia, de oncologia e de pediatria que se juntaram às associações de médicos de saúde pública e de família, entre outras, para tornarem pública a sua preocupação “o surgimento de novos produtos de tabaco aquecido” e com “as alegações da indústria sobre o ‘risco reduzido’ destes dispositivos”.

O uso dos produtos de tabaco aquecido, frisam, “permite imitar o comportamento dos fumadores de cigarro convencional, podendo haver o risco de os fumadores alterarem o seu consumo para estes novos produtos em vez de tentarem parar de fumar”, prosseguem. Neste contexto, são “uma tentação para não fumadores e menores de idade iniciarem os seus hábitos tabágicos”, dizem, notando que o uso destes produtos está a ter um “crescimento exponencial” entre os jovens.

Admitindo que a melhor opção se encontra sempre do lado da prevenção e da cessação do consumo, a Tabaqueira enfatiza que há “inúmeras pessoas que não querem deixar de fumar ou que, após inúmeras tentativas, não conseguem deixar de fumar”. E é para estes fumadores que o tabaco aquecido é “uma melhor alternativa”, apesar de não ser “um produto inócuo ou isento de riscos”.

“É incompreensível que estas sociedades científicas não considerem estas opções de redução de risco como uma alternativa válida" Miguel Matos

A empresa alega ainda que há “mais de 20 estudos independentes e de organismos oficiais que confirmam que o tabaco aquecido constitui uma melhor alternativa do que os cigarros para aqueles fumadores que não querem ou [não] conseguem deixar de fumar”. E que isto mesmo tem vindo a ser “amplamente comprovado por evidência científica independente e entidades oficiais como a a Public Health England, ou a Food and Drug Administration americana, ou o Instituto alemão para a Avaliação do Risco”, que “corroboraram a existência de uma redução média entre 90% e 95% da toxicidade dos novos produtos de administração de nicotina sem combustão, com ou sem tabaco, por comparação com o fumo dos cigarros”.

Grande parte destas alegações baseia-se “em estudos publicados pela própria indústria, com conflitos de interesse evidentes”, contrapõem as sociedades médicas e científicas. Afirmam que “foram encontradas “substâncias nocivas em altas concentrações nos seus estudos, como material particulado, alcatrão, acetaldeído, acrilamida e um metabolito da acroleína” e recordam que “o primeiro estudo experimental comparando directamente os efeitos do fumo de cigarro, vapor de e-cig e aerossol do iQOS mostrou que este último provoca o mesmo tipo de danos nas células pulmonares que o fumo de cigarro, mesmo em baixas concentrações”.

“É incompreensível que estas sociedades científicas não considerem estas opções de redução de risco como uma alternativa válida para reduzir a incidência de fumadores, condenando-os a usar um produto comprovadamente pior para a sua saúde, como são os cigarros”, reage Miguel Matos, director-geral da Tabaqueira, citado no comunicado.