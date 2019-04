Homem morre em acidente de trabalho numa corticeira de Santa Maria da Feira

Um homem de 44 anos morreu esta terça-feira num acidente de trabalho numa corticeira de São Paio de Oleiros, no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro. Segundo os Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, que estiveram presentes no local, o trabalhador terá caído de uma altura de dez metros. O acidente ocorreu na empresa de cortiça Sedacor - Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça por volta das 16h40.

Ao PÚBLICO, fonte da corporação dos Bombeiros Voluntários de Espinho afirma que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do Instituto Nacional de Emergência Médica accionou a equipa de bombeiros para se deslocar ao local. O ferido foi levado para o Hospital Santos Silva e acabou por morrer naquele centro hospitalar.

Contactada pela PÚBLICO, a empresa afirmou não ter ainda mais informações sobre o acidente.