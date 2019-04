Zeca Mendonça: “gente que sabia estar”, “gente que soube ser”

1. Só dei pela pessoa do Zeca Mendonça tardiamente, quando, pelos idos de 2004, também tardiamente para os padrões nacionais, entrei na vida política. Primeiro, ainda muito à distância, quando passei pelo Governo. Depois, mais de perto, já como deputado à Assembleia da República. E, alguns anos volvidos, de perto, de pertíssimo, de muito perto mesmo, quando fui líder parlamentar da bancada do PSD (2008-2009). Desses largos meses quase totais, ficou uma relação forte e intensa, de carácter permanente, sempre muito viva (e vivida) nos múltiplos períodos de campanha eleitoral entretanto ocorridos.

2. Poderia começar por dizer – e vou mesmo começar por o fazer – que, logo como deputado, senti que a minha relação com o Zeca Mendonça era especial. E era mesmo. Sucede, porém, que, com quase todos os deputados do grupo parlamentar, a relação que ele gerara era igualmente especial. E que, com muitos deputados de outras bancadas, era também singular. E que, com os jornalistas, veteranos ou iniciados, a relação era identicamente muito peculiar, muito especial, feita e vivida à medida de cada um e de cada qual. Esta era a primeira divisa distintiva do Zeca, o sinal que verdadeiramente o diferenciava e singularizava. Era um construtor de relações especiais, um criador de relações únicas. Por certo, umas terão sido mais densas e outras mais leves, mas todos e cada um as sentiam como especiais. Eis aqui um traço fino e raro: o Zeca conhecia os seus interlocutores, compreendia-os, aceitava-os e, por isso, foi capaz de se tornar – de verdadeiramente ser – especial para cada uma delas, para cada um deles. Para o Zeca, cada um era mesmo cada qual e não apenas “mais um”. Cada um era mesmo cada um e não outro. Não o outro. Nunca o outro.

3. Esta arte de fazer dos outros um ser especial resultava do valor que iluminava a vida do Zeca Mendonça: a confiança. Se tivesse de escolher uma palavra, uma ideia, um valor para pintar ou fotografar o Zeca, essa palavra – “a palavra” – seria confiança. O Zeca era absolutamente confiável, o Zeca suscitava confiança. Junto do Zeca, a confiança não era um rígido valor ético, a confiança era um sentimento. Um sentimento primário, primitivo, espontâneo, genuíno. Sem cálculo e sem reserva; sem equívoco, sem jogo duplo. A confiança não era só uma virtude; era um sentimento. Nós sentíamos confiança, nós sentíamo-nos confiados. A confiança – a “palavra” – não vinha de mil palavras, não advinha de mil juras, não provinha de mil gestos. Muitas vezes bastava um trejeito, um esgar, um encolher de ombros e a confiança estava armada! Podia ser, lado a lado, num segredo ao pé da orelha; podia ser lá do fundo da sala, com um piscar de olhos ou um estalido do polegar. Dava confiança, deixava-nos confiar, respirava confiança.

A quem conhece a política – diria mais, a quem conhece a vida –, pode parecer inverosímil ou mesmo impossível. Mas, apesar de ele ter convivido com todos os líderes, dos mais variados recortes e inclinações, nunca lhe ouvi uma inconfidência. Parece quiçá implausível e até impossível, mas, apesar do frenesim do quotidiano e da vertigem dos corredores, nunca lhe escutei uma intriga. Não havia intriga, não havia inconfidência; mas, ainda assim, o Zeca não era assético, nem esfíngico. Não, o Zeca não era neutral, nem fazia silêncio do cálculo, não lavava as mãos como o governador romano. Era apenas seguro, firme, convicto, espesso e denso. Era o cúmulo do peso, conta e medida; com a dose certa de senso e de humor. E, por isso, sem nunca chegar à intriga ou se meter na inconfidência, falava de política, opinava sobre política, fazia observações certeiras e sugestões inspiradas, evocava a experiência e os precedentes, reportava episódios e citava comentários. O Zeca não era ingénuo nem maquiavélico: tinha confiança e gerava confiança.

4. O Zeca era discreto. Nunca se impunha e impôs-se-nos a todos. Não se dava por ele, mas ele dava-se por nós. O Zeca era sério; mas senhor de um humor desconcertante, o mais “desanuviante” dos humores. O Zeca era um cavalheiro. O Zeca raramente elevava a voz, dificilmente se zangava. O Zeca prevenia, chamava a atenção, advertia, discordava. O Zeca pedia sempre permissão para discordar, mas nunca deixava de discordar nem de pedir permissão. O Zeca não mentia: dava suavemente a má notícia; adiantava delicadamente a crítica. O Zeca ficava feliz com um bom debate, uma declaração bem sucedida, uma entrevista que marcava pontos. Mas quando as coisas não corriam de feição, o Zeca estendia a mão, dava o braço, fazia o contorno do nosso ombro. E se algo corresse mesmo mal, então dava o mais apertado dos abraços, mesmo (e muito especialmente) quando não tínhamos tido a lucidez de seguir o seu conselho ou a sua prevenção. O Zeca acalmava, punha em contexto, relativizava, lembrava que amanhã era outro dia e que para a semana tudo recomeçava. Nos bons momentos, o Zeca estava lá; nos maus momentos, lá estava o Zeca. Dito de maneira mais forte: o Zeca não estava lá, o Zeca “era” lá. Quando estava, ele não se limitava a estar. Quando estava, ele atrevia-se a ser. Como poucos ele sabia estar; como poucos, ele soube ser.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sim. D. Américo Aguiar. A ordenação como bispo auxiliar de Lisboa do mais empreendedor dos clérigos, vital na comunicação, “construtor de pontes” por vocação, é uma boa nova para a Igreja e para o país.

Não. Saúde e António Costa. Na entrevista do fim-de-semana, António Costa, ao propor a saúde como grande desígnio para um futuro e eventual Governo, assume obviamente o maior fracasso da legislatura.

O autor escrever segundo o novo acordo ortográfico