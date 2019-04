Dignidade republicana

Andamos todos a olhar para o dedo que nos aponta a lua. O problema dos laços familiares entre membros do actual governo será o da diminuição da capacidade de decisão independente e ponderada que um cargo governativo deveria implicar. Imagina-se o pai a dizer à filha: “faz assim”, e ela a fazer; o marido a dizer à mulher (afinal de contas vivemos numa sociedade patriarcal): “quero assim”, e ela a obedecer. Como já alguém sugeriu por aí, as coisas resolver-se-ão à mesa durante um jantar de família e isto não é maneira digna de se gerir a República!

Pessoalmente, há muito que me incomoda a forma como funcionam os grupos parlamentares na Assembleia da República. Ali, apesar de não existir essa promiscuidade familiar, os deputados obedecem com grande naturalidade à direcção da bancada a que pertencem. Não é tanto a relação pai-filha ou marido-mulher que orienta as decisões, é mais um tipo de relação senhor-vassalo ou dono-escravo: “faz assim” e o deputado faz; “quero assado”, e o deputado obedece. Se não obedece é penalizado, muitas das vezes, se insiste em ter opinião diversa, é simplesmente corrido. Neste universo as coisas resolver-se-ão durante um jantar entre líderes. Os deputados menores sentam-se em redor de outra mesa, como se faz com os putos nos tais jantares de família. Esta sim, é a forma digna de se gerir a República. A quem poderá interessar que o poder seja entregue a pessoas que pensem pela sua própria cabeça, pessoas que tenham sido eleitas pelo povo de acordo com o credo democrático?

Rui Silvares, Cova da Piedade

Fascista, o filho do Comunista?

Tendo acontecido na semana passada o centenário da criação do movimento que foi a génese do Partido Fascista Italiano, por Benito Mussolini, tem sido veiculada informação sobre a origem do fascismo ser, nada mais, nada menos, que o marxismo. Esta advém do facto de Mussolini, antes da criação do Partido Fascista Italiano, ter sido militante do Partido Socialista Italiano. Aparentemente, e para quem for mais incauto, a argumentação acima descrita faz todo o sentido. Assumindo o mesmo raciocínio, e transpondo o mesmo para um exemplo nacional, podemos afirmar que o Liberalismo do PSD advém do Maoísmo do PCTP/MRPP, apenas porque Durão Barroso foi militante deste, antes de ingressar no PSD? A argumentação continua a fazer sentido? A raiz e fundamentação ideológica do Fascismo é diametralmente oposta à do Marxismo e é perigoso confundir ambos os conceitos.

O ícone Pop da década de 80, Lena D’Água, dizia que a demagogia, quando bem feita, é como ter queijo numa ratoeira. Parece-me que a música deixou de ecoar em 2019, para muitos veiculadores de opinião.

Hélder Fontes, Gaia