Nova Iorque vai taxar entrada de automóveis no centro da cidade

Nova Iorque vai ser a primeira cidade nos Estados Unidos da América a taxar a entrada de automóveis no seu centro. A medida foi aprovada na segunda-feira pela assembleia legislativa do estado de Nova Iorque, no âmbito da discussão do orçamento estadual, e visa sobretudo financiar a rede de metropolitano da cidade, que tem enfrentado uma contínua degradação da qualidade de serviço.

O valor a pagar ainda não foi definido, mas está a ser estudado. Propostas anteriormente discutidas apontavam 12 dólares (cerca de 10 euros) para veículos ligeiros e 25 dólares (pouco mais de 22 euros) para camiões, com os valores a variarem conforme a hora e o dia de semana. O que está definido para já no plano apoiado pelo governador estadual Andrew Cuomo é a área abrangida pela medida: todas as ruas a sul da 60th Street, em Manhattan, a partir de 2020. Duas vias rápidas que atravessam as ilhas estarão isentas, e os moradores da zona abrangida que aufiram menos de 60 mil dólares por ano (cerca de 53 mil euros) poderão ser reembolsados do pagamento da taxa em sede de impostos.

O plano poderá gerar mais de 15 mil milhões de dólares (cerca de 13,3 mil milhões​ euros) para a Autoridade Metropolitana de Transportes, que deverá aplicar a receita na modernização da rede de metropolitano, hoje caracterizada por atrasos e avarias constantes.

Ao The Guardian, Danny Pearlstein, um dos membros do grupo Riders Alliance, um associação de utentes da rede de transportes públicos de Nova Iorque, considera que esta é uma “grande vitória”.

“Temos um sistema de sinalização que data de 1930. Temos carruagens do metro dos anos 60 e um sistema onde apenas uma escassa minoria das estações é acessível para os ciclistas e pessoas com carrinhos de bebé. Este dinheiro contribuirá em muito para arregaçar as mangas e realizar investimentos que precisavam de ser feitos”, disse.

A medida já tinha sido proposta há mais de uma década pelo então autarca da cidade, Michael Bloomberg, mas tinha fracassado por motivos políticos. Agora, e devido ao acumular de queixas dos utentes dos transportes, avança um programa que replica os que já existem em várias cidades internacionais como Londres, no Reino Unido.