Paquistão culpa tropas indianas por ataque que matou três soldados em Caxemira

O Paquistão responsabilizou esta terça-feira tropas indianas por um ataque às suas posições militares na disputada região de Caxemira, que causou a morte a três soldados e feriu um quarto.

Em comunicado, o Exército refere que os soldados paquistaneses “reagiram”, depois de serem atacados durante a noite na cidade fronteiriça de Rakhchakri, na parte da Caxemira controlada pelo Paquistão.

Embora o Paquistão e a Índia frequentemente troquem tiros naquela região, estas últimas mortes acontecem semanas após o ressurgimento da tensão entre os países vizinhos na sequência de um ataque suicida que matou 40 soldados indianos na Caxemira controlada pela Índia.

Nessa altura, a Índia respondeu com um ataque aéreo no interior do Paquistão, argumentando que visava os militantes responsáveis pelo atentado de Fevereiro.

O Paquistão retaliou e atingiu dois aviões da força aérea indiana. Um piloto indiano foi capturado e depois libertado, e seguiu-se um desanuviamento depois de uma das semanas mais tensas da história recente. O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, libertou o piloto como um “gesto de paz”.