May quer pedir à UE novo adiamento curto do “Brexit”

Theresa May assumiu nesta terça-feira que será necessário novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia, marcado para o dia 12, e que o mesmo deve ser “o mais curto possível”. No final de um Conselho de Ministros que durou cerca de sete horas, a primeira-ministra britânica convidou Jeremy Corbyn a juntar-se-lhe para encontrarem uma solução para o “Brexit”, que será apresentada aos líderes europeus na cimeira extraordinária da próxima semana, como garantia para o pedido de adiamento.

May afirmou que quer ter o processo de saída terminado antes do dia 22 de Maio, véspera do início das eleições para o Parlamento Europeu – a data que os 27 condicionaram à aprovação do seu acordo.

A primeira-ministra disse ainda que as conversas com o líder do Partido Trabalhista terão de ter como base o acordo de saída que está em cima da mesa – e que já foi chumbado três vezes pelos deputados – e comprometeu-se a agendar votos indicativos sobre as várias opções para a relação futura entre Reino Unido e UE, caso não consiga chegar a acordo com Corbyn.