Exército argelino exige que Bouteflika seja declarado “inapto” imediatamente

O chefe do Estado-Maior do Exército argelino, general Ahmed Gaed Salah, ​exigiu nesta terça-feira o afastamento imediato do Presidente Abdelaziz Bouteflika, dizendo que já foi desperdiçado demasiado tempo.

“O Exército deixou de reconhecer a autoridade da Presidência da República, dirigida por um bando”, anunciaram os militares numa declaração citada pela agência noticiosa estatal APS.

Na segunda-feira, Bouteflika — de 82 anos e doente —, anunciou que sai do poder até 28 de Abril, depois de semanas de manifestações nas ruas a exigir a sua partida e uma mudança de regime. Anunciou também uma remodelação profunda no governo.

Porém, o general Salah — que já tinha levantado a possibilidade de o chefe de Estado ser afastado por incapacidade — exigiu que sejam imediatamente aplicados os mecanismos constitucionais para o declarar inapto para governar, de forma a afastar Bouteflika. Já foi perdido muito tempo, disse, citado pela APS.

Segundo a Constituição argelina, um conselho especial pode declarar Bouteflika inapto. Se isso acontecer, sobe à chefia de Estado o presidente da câmara alta do Parlamento, Abdelkader Bensalah — um mandato de 90 dias até se realizarem eleições.

Bouteflika, que raramente surge em público desde que sofreu um AVC em 2013, tentou acalmar as ruas ao anunciar que abandonava os planos de se recandidatar a um quinto mandato. Mas os protestos continuaram e cresceram.

Na tarde desta terça-feira, os manifestantes, sobretudo estudantes, voltaram às ruas de Argel contra o plano de transição anunciado na segunda-feira — o mesmo que o general Salah rejeita com o seu comunicado.

O documento fala na presidência como “um bando que exerce a fraude” e “conspirações abjectas” e diz que o general se posiciona “do lado do povo”. “O Exército rejeita o comunicado da presidência de 1 de Abril. Considera-o como emanado de forças não constitucionais e o Exército anuncia que apoia o povo até que sejam satisfeitas as suas reivindicações”.

Mas os manifestantes exigem uma mudança completa do regime e uma das palavras de ordem nas ruas de Argel tem sido: “Nem Bensalah nem Salah”.